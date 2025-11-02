بابلسری‌ها از بهنود نصرتی دارنده مدال برنز مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی جوانان استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین استقبال از مدال آور مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جامعه ورزش در میدان بسیج بابلسر برگزار شد.

بهنود نصرتی در حرکت دوضرب دسته ۸۸ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی موفق به کسب عنوان سوم و مدال برنز شد.

آئین استقبال از اولین مدال آور بابلسری بازی‌های آسیایی جوانان با حضور ولی زاده فرماندار بابلسر، فخاری مدیرعامل هلال احمر مازندران، پهلوان معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، باقرزاده و احمدپور رئیس و نایب رئیس شورای شهر بابلسر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.

