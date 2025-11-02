وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد و گفت: اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد و گفت: اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.

او افزود: قرار است آب سد لار نیز برای جبران کمبود بارش به تهران منتقل شود و عملیات زیرساختی در حال انجام است طرح‌های انتقال آب به معنی پایان خشکسالی نیست و مردم باید درست مصرف کنند.

انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد می‌کند

وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد می‌کند و به معنی مصرف بی ضآبطه آب نیست، همچنان مردم باید صرفه جویی کنند؛ پاییز خشک در حال گذران است و ما برای شرایط سخت خودمان را اماده می‌کنیم.

او تاکید کرد: سد لار از گذشته دچار نشتی بوده و در تلاش هستیم که از فرار آبی که ازسال‌های گذشته داشته جلوگیری و آب را به تهران منتقل کنیم. اما این به معنی رفع مشکل نیست و تنهاراه حل درست مصرف کردن است مصرف بسیار مهم است باید مصرف را در بخش ها‌ی خانگی و کشاورزی مدیریت کنیم.

برچسب ها: وزیر نیرو ، خشکسالی
خبرهای مرتبط
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ببار باران زمین خشک است و تشنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این همه طلا آب نفت وووووو. دارین میفرستین کشورای خارج اینکار نکنین ببینیم کجا با کمبودی آب مواجه میشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا ملایم پور
۱۹:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
سلام
یک نمونه از بی کفایتی حاکمین
اگر در طول ۴۵سال گذشته ، تمام آبیاری ها در کشور، قطره ای صورت می گرفت ،حتما حالا ما با کمبود آب مواجه نبودیم، من خودم درختان باغ را با آبیاری قطره ای انجام می دهم ،واقعا خیلی خیلی آب صرفه جویی و کم مصرف می شود ولی کو گوش شنوا ، اکثر مسئولین مغرور و راحت طلب هستند متاسفانه.

رشته ی جغرافیای سیاسی
معلم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اره باید کسانیکه آب زیاد مصرف میکنند کلا آبشون قطع بشه و مبلغ قبضشونو به شدت ببرن بالا
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا ملایم پور
۱۸:۵۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
سلام
مردم ناراضی و خسته اند از بی کفایتی ها

رشته ی جغرافیای سیاسی
معلم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وقتی آب وبرق نیست وزیر نیرو به جه درد میخوره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جای اینکه مردم رو تهدید کنید راهکار درست رو پیدا کنید چرا خشکسالی شده حتی پاییز باران نمیاد؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
استعفا بده بی کفایت هستی
۰
۸
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شما اول "زیاد" رو تعریف کنید. چقدر مصرف زیاد هست؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کار شما قطع کردنه نه مدیریت
۰
۱۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
من موافقم اب ده میلیون افغانی رو هم قطع کنید برن اب معدنی بخرن تا اونها باشن حق ابمون بدن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مدیران افغانی الصل هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مدیران ازنسل افعانی هستند
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها