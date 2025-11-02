باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عباس علیآبادی وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد و گفت: اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه میشوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.
او افزود: قرار است آب سد لار نیز برای جبران کمبود بارش به تهران منتقل شود و عملیات زیرساختی در حال انجام است طرحهای انتقال آب به معنی پایان خشکسالی نیست و مردم باید درست مصرف کنند.
انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد میکند
وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد میکند و به معنی مصرف بی ضآبطه آب نیست، همچنان مردم باید صرفه جویی کنند؛ پاییز خشک در حال گذران است و ما برای شرایط سخت خودمان را اماده میکنیم.
او تاکید کرد: سد لار از گذشته دچار نشتی بوده و در تلاش هستیم که از فرار آبی که ازسالهای گذشته داشته جلوگیری و آب را به تهران منتقل کنیم. اما این به معنی رفع مشکل نیست و تنهاراه حل درست مصرف کردن است مصرف بسیار مهم است باید مصرف را در بخش های خانگی و کشاورزی مدیریت کنیم.