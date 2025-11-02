وزیر دفاع بلژیک از ردیابی سه فروند پهپاد بر فراز یک پایگاه هوایی حیاتی در این کشور خبر داد و این حادثه را یک «عملیات عمدی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، روز یکشنبه تأیید کرد که شب گذشته سه فروند پهپاد از نوع بزرگ در ارتفاعات بالا بر فراز پایگاه هوایی کلین بروگل ردیابی شده‌اند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک پرواز عادی نبود، بلکه یک عملیات عمدی با قصد هدفگیری کلین بروگل بود.»

به گفته فرانکن، یک پهپاد به کار گرفته شد، اما «بی‌اثر بود (احتمالاً به دلیل فاصله یا مشکلات فرکانس رادیویی).» بالگرد‌ها و واحد‌های گشت پلیس یکی از پهپاد‌ها را تعقیب کردند، اما پس از چند کیلومتر پرواز به سمت شمال، ارتباط خود را با آن از دست دادند. وی گفت تحقیقات توسط پلیس و سازمان اطلاعات نظامی (ADIV) در جریان است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی از مشاهده پهپاد‌ها در روز‌های اخیر بر فراز پایگاه نظامی مارش-آن-فامن در والونی نیز منتشر شده است. فرانکن روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو VRT به صراحت به روسیه اشاره کرده و گفته بود: «ما نهاد‌های دولتی را بررسی می‌کنیم و در حال حاضر تهدید اصلی از جانب روسیه به دلیل جنگ در اوکراین است.» روسیه همواره هرگونه حضور در چنین حوادثی را رد کرده است.

وزیر دفاع بلژیک از خدمات امنیتی و پلیس به دلیل «هوشیاری و اقدام سریع» تشکر کرد و گفت که نظارت بیشتر افزایش خواهد یافت. وی اعلام کرد هفته آینده یک بسته سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی (۵۸ میلیون دلاری) برای سیستم‌های جدید ضدپهپاد به کابینه ارائه خواهد داد و همچنین برای هزینه‌ بلندمدت ۵۰۰ میلیون یورویی برای تقویت دفاع بلژیک در برابر چنین تهدیداتی تلاش خواهد کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت بلژیک ، وزیر دفاع بلژیک ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
بررسی نقش اروپا در شعله‌ور سازی بحران اوکراین؛
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کار زلنسگی وسیا هست همچنین ام آی 6هست میخواهند اوضاع قاریشمش بشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
زلنسگی میفرستد تا اوضاع قاریشمش بکند تابتواند ترامپ تام هاواکه را بدهد اصلا براش مهم کشته شدن مردم در محاصره قرارگرفتن نیروهایش ویا از دست دادن مناطق
۰
۰
پاسخ دادن
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه