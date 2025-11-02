وزیر دفاع بلژیک از ردیابی سه فروند پهپاد بر فراز یک پایگاه هوایی حیاتی در این کشور خبر داد و این حادثه را یک «عملیات عمدی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، روز یکشنبه تأیید کرد که شب گذشته سه فروند پهپاد از نوع بزرگ در ارتفاعات بالا بر فراز پایگاه هوایی کلین بروگل ردیابی شده‌اند. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک پرواز عادی نبود، بلکه یک عملیات عمدی با قصد هدفگیری کلین بروگل بود.»

به گفته فرانکن، یک پهپاد به کار گرفته شد، اما «بی‌اثر بود (احتمالاً به دلیل فاصله یا مشکلات فرکانس رادیویی).» بالگرد‌ها و واحد‌های گشت پلیس یکی از پهپاد‌ها را تعقیب کردند، اما پس از چند کیلومتر پرواز به سمت شمال، ارتباط خود را با آن از دست دادند. وی گفت تحقیقات توسط پلیس و سازمان اطلاعات نظامی (ADIV) در جریان است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی از مشاهده پهپاد‌ها در روز‌های اخیر بر فراز پایگاه نظامی مارش-آن-فامن در والونی نیز منتشر شده است. فرانکن روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو VRT به صراحت به روسیه اشاره کرده و گفته بود: «ما نهاد‌های دولتی را بررسی می‌کنیم و در حال حاضر تهدید اصلی از جانب روسیه به دلیل جنگ در اوکراین است.» روسیه همواره هرگونه حضور در چنین حوادثی را رد کرده است.

وزیر دفاع بلژیک از خدمات امنیتی و پلیس به دلیل «هوشیاری و اقدام سریع» تشکر کرد و گفت که نظارت بیشتر افزایش خواهد یافت. وی اعلام کرد هفته آینده یک بسته سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی (۵۸ میلیون دلاری) برای سیستم‌های جدید ضدپهپاد به کابینه ارائه خواهد داد و همچنین برای هزینه‌ بلندمدت ۵۰۰ میلیون یورویی برای تقویت دفاع بلژیک در برابر چنین تهدیداتی تلاش خواهد کرد.

منبع: آناتولی