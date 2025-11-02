باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - معقولی گفت: در ارتفاعات کوهستانی استان، بارش‌ها به‌صورت پراکنده برف خواهد بود و پدیده مه، کاهش دما و لغزندگی جاده‌ها از دیگر پیامد‌های این سامانه است.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: از مخاطرات این سامانه می‌توان به آبگرفتگی موقت برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و کاهش دید افقی اشاره کرد.

این کارشناس در ادامه تصریح کرد: از روز سه‌شنبه با عبور سامانه بارشی از منطقه، جوی نسبتاً آرام و پایداری در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، دریای خزر تا روز سه‌شنبه مواج و متلاطم خواهد بود.