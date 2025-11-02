رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سال گذشته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سنجش آلایندگی خودرو و نزدیک به یک هزار مورد سنجش آلایندگی موتورسیکلت توسط آزمایشگاه آزمون آلایندگی خودرو در البرز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فرزانه انصاری روز یکشنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آزمون آلاینده‌های خودرو در استان البرز با اشاره به جایگاه راهبردی این مرکز اظهار کرد: افتتاح و توسعه مراکز آزمون آلایندگی خودرو، اقدامی راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محصولات، حفظ محیط زیست و افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارزیابی‌هاست.

وی افزود: صلاحیت‌های صادرشده توسط سازمان ملی استاندارد، مورد پذیرش مراجع بین‌المللی است و این همترازی جهانی می‌تواند ارزش افزوده و اطمینان بیشتری برای تصمیم‌گیران و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
 
وی افزود: مراکزی که از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین صلاحیت می‌شوند، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سلامت محصولات دارند و ما به‌دنبال آن هستیم تا این روند با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های تخصصی ادامه یابد.
 
رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در بخش معاینه فنی خودرو نیز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظارت‌های جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته تا صحت و اعتماد به نتایج این مراکز افزایش یابد.
 
انصاری تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد تا نخستین مرکز تعیین صلاحیت در حوزه نظارت بر مراکز معاینه فنی را در کشور معرفی کند و این گامی مهم در جهت شفافیت و ارتقای نظام پایش کیفی خودرو‌ها خواهد بود.
 
وی با اشاره به عملکرد مجموعه‌های تخصصی در استان البرز گفت: بر اساس آمار، سال گذشته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سنجش آلایندگی خودرو و نزدیک به یک هزار مورد سنجش آلایندگی موتورسیکلت توسط آزمایشگاه آزمون آلایندگی خودرو در البرز انجام شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسی و تخصصی مجموعه است.
 
رییس سازمان ملی استاندارد همچنین بر راه‌اندازی سامانه برخط برای دسترسی همزمان نهاد‌های مرتبط به نتایج آزمون‌ها تأکید کرد و افزود: دسترسی سریع و آنلاین به داده‌ها می‌تواند روند تصمیم‌سازی را تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری کند.
 
انصاری تأکید کرد: موضوع استانداردسازی و اعتباربخشی تنها به حوزه خودرو محدود نمی‌شود بلکه باید در تمام زمینه‌های مرتبط با سلامت مردم، محیط زیست و کیفیت زندگی به‌صورت سیستمی دنبال شود.
برچسب ها: آلایندگی خودروها ، سازمان ملی استاندارد
خبرهای مرتبط
تولید دنده ششم برای خودروهای داخلی + فیلم
تداوم مازوت سوزی علت تشدید آلودگی هوای تبریز است
رصد آلایندگی خودرو‌های سبک در تهران/ خودرو‌های دود زا اعمال جریمه و فک پلاک خواهند شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در البرز
نظارت‌های جدی‌تر در بخش معاینه فنی خودرو در دستور کار
صنعت خودرو باید خود را با استاندارد‌های جدید آلایندگی منطبق کند
انجام واکسیناسیون رایگان هپاتیت در البرز
هرجا به بخش خصوصی اعتماد کردیم، کشور قوی‌تر از قبل ایستاد
تولید خودرو در کشور با استاندارد یورو ۶