رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سال گذشته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سنجش آلایندگی خودرو و نزدیک به یک هزار مورد سنجش آلایندگی موتورسیکلت توسط آزمایشگاه آزمون آلایندگی خودرو در البرز انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری روز یکشنبه در آیین افتتاح آزمایشگاه آزمون آلاینده‌های خودرو در استان البرز با اشاره به جایگاه راهبردی این مرکز اظهار کرد: افتتاح و توسعه مراکز آزمون آلایندگی خودرو، اقدامی راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محصولات، حفظ محیط زیست و افزایش اعتماد عمومی به نتایج ارزیابی‌هاست.





وی افزود: صلاحیت‌های صادرشده توسط سازمان ملی استاندارد، مورد پذیرش مراجع بین‌المللی است و این همترازی جهانی می‌تواند ارزش افزوده و اطمینان بیشتری برای تصمیم‌گیران و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

وی افزود: مراکزی که از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین صلاحیت می‌شوند، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سلامت محصولات دارند و ما به‌دنبال آن هستیم تا این روند با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های تخصصی ادامه یابد.

رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در بخش معاینه فنی خودرو نیز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، نظارت‌های جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته تا صحت و اعتماد به نتایج این مراکز افزایش یابد.

انصاری تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد تا نخستین مرکز تعیین صلاحیت در حوزه نظارت بر مراکز معاینه فنی را در کشور معرفی کند و این گامی مهم در جهت شفافیت و ارتقای نظام پایش کیفی خودرو‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه‌های تخصصی در استان البرز گفت: بر اساس آمار، سال گذشته بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سنجش آلایندگی خودرو و نزدیک به یک هزار مورد سنجش آلایندگی موتورسیکلت توسط آزمایشگاه آزمون آلایندگی خودرو در البرز انجام شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسی و تخصصی مجموعه است.

رییس سازمان ملی استاندارد همچنین بر راه‌اندازی سامانه برخط برای دسترسی همزمان نهاد‌های مرتبط به نتایج آزمون‌ها تأکید کرد و افزود: دسترسی سریع و آنلاین به داده‌ها می‌تواند روند تصمیم‌سازی را تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری کند.

انصاری تأکید کرد: موضوع استانداردسازی و اعتباربخشی تنها به حوزه خودرو محدود نمی‌شود بلکه باید در تمام زمینه‌های مرتبط با سلامت مردم، محیط زیست و کیفیت زندگی به‌صورت سیستمی دنبال شود.