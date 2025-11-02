فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از پیدا شدن و تحویل یک کودک ۷ ساله که در این شهرستان مفقود شده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: در پی اعلام مفقود شدن پسر بچه‌ای ۷ ساله در یکی از پارک‌های سطح شهرستان محمودآباد، بلافاصله تحقیقات تخصصی پلیسی برای بررسی این موضوع آغاز شد..

او افزود: در تحقیقات اولیه مادر پسر بچه اظهار کرد که صبح از روستا جهت سرکشی از اقوام به شهر محمودآباد آمدیم که پسرم جهت خرید خوراکی از من جدا شد و دیگر برنگشت که پس از جست‌و‌جو در کوچه‌های اطراف و پیدا نشدن فرزندم نهایتاً به پلیس مراجعه کردم.

سرهنگ افضلی ادامه داد: خوشبختانه پس از ۱۲ ساعت جست‌و‌جو توسط فرمانده و کارکنان پاسگاه هراز پی بیشه کلا، کودک مفقود شده در محدوده ساحلی شناسایی و صحیح و سالم به آغوش خانواده اش بازگردانده شد.