فرمانده یگان انتظامی مترو از دستگیری یک کلاهبردار در ایستگاه مترو امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این متهم تحت پوشش فروشنده از کارت‌های عابر بانک شهروندان کپی و سرقت می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ  "عباس کرمی راد " در تشریح این خبر اظهار داشت: در جریان اجرای روزانه طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس مترو به فردی مشکوک شده و در بررسی‌های انجام شده از طریق سامانه‌های هوشمند پلیسی مشخص شد که وی از افراد تحت تعقیب مراجع قضایی است.  

وی در ادامه افزود: متهم پس از انتقال به مرکز پلیس مترو مورد بازرسی قرار گرفت که در جیب او چندین کارت بانکی خام متعلق به یکی از بانک‌ها کشف شد.
 
این مقام انتظامی عنوان داشت: بررسی‌های بیشتر مشخص کرد این متهم تحت پوشش فروشنده دوره گرد با استفاده از نرم افزار‌های هک و دستگاه‌های اسکیمر در ایستگاه‌های مترو اقدام به کپی برداری از کارت‌های بانکی شهروندان و برداشت غیرقانونی وجه از حساب آنان می‌کرده است. 

فرمانده یگان انتظامی مترو بیان داشت: پلیس مترو به صورت مستمر طرح‌های امنیتی را برای حفظ آرامش و امنیت مسافران اجرا می‌کند و با هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مترو به شدت برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس 

برچسب ها: یگان انتظامی ، مترو ، کلاهبردار
