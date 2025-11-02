رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد وظیفه اظهار داشت: با توجه به بررسیهای جامع و دادههای اقلیمی در سالهای اخیر، منطقه خاورمیانه و بهویژه کشور عزیزمان ایران، درگیر یکی از طولانیترین و شدیدترین دورههای خشکسالی در دهههای اخیر است.
وی گفت: پاییز جاری، ششمین پاییز بسیار خشک متوالی در کشور بوده و میزان بارندگی در پاییز جاری بهطور چشمگیری کمتر از نرمال ثبت شده است.
وظیفه خاطرنشانکرد: بر اساس دادههای هواشناسی، نیمه نخست امسال و بهخصوص ۴۰ روز گذشته پاییز جاری در بسیاری از استانها، بهویژه در فلات مرکزی و استانهای همجوار زاگرس، خشکترین دوره در ۴۰ سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور را با فشار بیسابقهای مواجه کرده است، ادامهداد: در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد و اراک، برخی سدهای اصلی تأمینکننده آب شرب به «روز صفر آبی» رسیده یا بسیار نزدیک شدهاند؛ بهعبارتی ذخایر قابل برداشت به حداقل رسیده و ناگزیر منجر به اتکای کامل به منابع زیرزمینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی هشدار داد: این روند، خطر تشدید فرونشست و فقر منابع آبی در سالهای آینده را بهطور جدی افزایش میدهد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، دمای میانگین کشور در پاییز جاری حدود یک درجه سانتیگراد بیش از میانگین بلندمدت بوده که خود به افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاک و تشدید اثرات خشکسالی منجر شده است.
وظیفه اضافهکرد: مدلهای میانمدت و هفتگی نیز نشان میدهند که تا دو هفته آینده، بارندگی در اغلب مناطق کشور رخ نمیدهد و یا بسیار کمتر از نرمال خواهد بود.
وی گفت: این پیشبینیها در کنار وضعیت بحرانی سدها، زنگ خطر جدی برای منابع آبی کشور را بهصدا درآوردهاند.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: مدلهای فصلی نشان میدهند که در ماههای زمستان نیمه غربی کشور با احتمال متوسط در شرایط نرمال بارشی قرار میگیرد، اما نیمه شرقی همچنان با گرایش به کمبارشی مواجه خواهد بود.
وی گفت: این تفاوت منطقهای در بارش، نیازمند برنامهریزی دقیق و منطقهمحور در مدیریت منابع آب است.
وظیفه افزود: این مرکز ضمن اعلام هشدار جدی، از همه مسئولان، نهادهای اجرایی، شهرداریها، صنایع، کشاورزان و عموم مردم درخواست دارد تا مصرف آب را بهطور جدی مدیریت و کاهش دهند و از هرگونه مصارف غیرضروری و هدررفت منابع آبی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: برنامههای صرفهجویی، بازچرخانی آب و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب باید در اولویت قرار گیرد.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی بر ضرورت اقدامات فوری برای تقویت زیرساختهای آبی، پایش منابع زیرزمینی و تدوین برنامههای اضطراری توسط نهادهای مسئول تاکید کرد و افزود: آموزشهای عمومی در زمینه بحران آب و تابآوری در برابر خشکسالی در سطح مدارس، رسانهها و جوامع محلی باید گسترش یابد.
وی در خاتمه با بیان اینکه آینده منابع آبی ایران در گرو تصمیمات امروز ماست، تصریحکرد: تابآوری کشور در برابر بحران خشکسالی، نیازمند همبستگی ملی، آگاهی عمومی و اقدام فوری است.