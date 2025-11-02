رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد وظیفه اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های جامع و داده‌های اقلیمی در سال‌های اخیر، منطقه خاورمیانه و به‌ویژه کشور عزیزمان ایران، درگیر یکی از طولانی‌ترین و شدیدترین دوره‌های خشکسالی در دهه‌های اخیر است.

وی گفت: پاییز جاری، ششمین پاییز بسیار خشک متوالی در کشور بوده و میزان بارندگی در پاییز جاری به‌طور چشمگیری کمتر از نرمال ثبت شده است.

وظیفه خاطرنشان‌کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، نیمه نخست امسال و به‌خصوص ۴۰ روز گذشته پاییز جاری در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در فلات مرکزی و استان‌های همجوار زاگرس، خشک‌ترین دوره در ۴۰ سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت بحرانی منابع آبی سطحی و زیرسطحی کشور را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است، ادامه‌داد: در شهر‌های بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد و اراک، برخی سد‌های اصلی تأمین‌کننده آب شرب به «روز صفر آبی» رسیده یا بسیار نزدیک شده‌اند؛ به‌عبارتی ذخایر قابل برداشت به حداقل رسیده و ناگزیر منجر به اتکای کامل به منابع زیرزمینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی هشدار داد: این روند، خطر تشدید فرونشست و فقر منابع آبی در سال‌های آینده را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر، دمای میانگین کشور در پاییز جاری حدود یک درجه سانتی‌گراد بیش از میانگین بلندمدت بوده که خود به افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاک و تشدید اثرات خشکسالی منجر شده است.

وظیفه اضافه‌کرد: مدل‌های میان‌مدت و هفتگی نیز نشان می‌دهند که تا دو هفته آینده، بارندگی در اغلب مناطق کشور رخ نمی‌دهد و یا بسیار کمتر از نرمال خواهد بود.

وی گفت: این پیش‌بینی‌ها در کنار وضعیت بحرانی سدها، زنگ خطر جدی برای منابع آبی کشور را به‌صدا درآورده‌اند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: مدل‌های فصلی نشان می‌دهند که در ماه‌های زمستان نیمه غربی کشور با احتمال متوسط در شرایط نرمال بارشی قرار می‌گیرد، اما نیمه شرقی همچنان با گرایش به کم‌بارشی مواجه خواهد بود.

وی گفت: این تفاوت منطقه‌ای در بارش، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منطقه‌محور در مدیریت منابع آب است.

وظیفه افزود: این مرکز ضمن اعلام هشدار جدی، از همه مسئولان، نهاد‌های اجرایی، شهرداری‌ها، صنایع، کشاورزان و عموم مردم درخواست دارد تا مصرف آب را به‌طور جدی مدیریت و کاهش دهند و از هرگونه مصارف غیرضروری و هدررفت منابع آبی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: برنامه‌های صرفه‌جویی، بازچرخانی آب و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب باید در اولویت قرار گیرد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی بر ضرورت اقدامات فوری برای تقویت زیرساخت‌های آبی، پایش منابع زیرزمینی و تدوین برنامه‌های اضطراری توسط نهاد‌های مسئول تاکید کرد و افزود: آموزش‌های عمومی در زمینه بحران آب و تاب‌آوری در برابر خشکسالی در سطح مدارس، رسانه‌ها و جوامع محلی باید گسترش یابد.

وی در خاتمه با بیان اینکه آینده منابع آبی ایران در گرو تصمیمات امروز ماست، تصریح‌کرد: تاب‌آوری کشور در برابر بحران خشکسالی، نیازمند همبستگی ملی، آگاهی عمومی و اقدام فوری است.

برچسب ها: خشکسالی ، هشدار هواشناسی
خبرهای مرتبط
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
خشکسالی بی‌سابقه؛ سد کرج در آستانه خشکی کامل
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
منصور
۲۳:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
علت خشکسالی بخاطر افرادی است که باده پنهان در قبا دارند و قران در بغل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کسانیکه آبدارچی و نظافت چی افغانی دارند مصرف آبشان زیاده کارگرهای ساختمانی یکسره شلنگ آب را باز میذارن اصلا بیخیال هستن تمام اسرافکاریها مربوط به اتباع خارجی میباشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وقتی قضاوت قضات عدالت را رعایت نکنند و از بس مسولان دروغ گفتن بانکها هم ربا دادن ربا خوردن مردم را به سمت نزول ثوق دادن بی عدالتی کشور را فرا گرفت خدا قهرش گرفت برف و باران رحمت خودش را از ما دریغ کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بس که مسوولان خوبی داریم همینطور نعمات خداوند بر ما نازل میشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با خشکسالی پیاپی ، قدم به قدم با آب بند مانع فرار و هدر رفت آبها در زمین خشکیده شویم و با هدایت سیلابی شدنش بسمت تالابها فرصت ذخیره و حفظ انرا از دست بدهیم همچون سال 98 که میلیارد ها متر مکعب اب هم خسارت زد وهم از دست رفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مسول این روزها و بی آبی و خوشک سالی دولت ها و مسولان هستند که از سال ۵۷ برای خود کجائی زمین های بسیاری در اختیار روستاییان قراردادند وآنها فروختند به ده نفر وده چا در آنجا و ۲۴ ساعته از زیر زمین آب بیرون کشیدند و حالا آب چاه که در فاصله ۵متری زمین بود به ۶۰۰متری رسیده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دیگز خیلی دیر شده مگر خدا بع دادمان بزسد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با سلام، ظاهراً خدا هم ما را تحریم کرده . . .!
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این که خدا هم تحریم کرده یعنی خدا هم مثل بقیه کشورها بده؟
یه موقع مشکل از کشور ما و نحوه گرداندن مملکت که نبست؟
Moldova (the Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان که اومد کشور وارد خشکسالی و تورم و گرانی و قطعی آب و برق افتاد
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پاقدم چیه عمو، برداشت‌های بی رویه ،سو مدیریت، حتی صدور مجوزهای بدون مطالعه برای برداشت آب، چرا خودتون زدین به .....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان یک سال و نیم هست آمده این خرابکاری را تازه گندش در آمده پس بانک ثامن و بانک آینده اختلاس کردن مقصر پزشکیان هست حتماً از آسمان هم سنگ بباره مقصر پزشکیان هست این مشکلات چند هست انباشته شده مثلا دریاچه ارومیه از سال ۷۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تردد بیش از 100 هزار خودرو در سطح شهر ها باعث فرار ابرها از سطح منطقه ایران شده است
تتا این مسئله را حل نکنیم دیگر ابری تشکیل نمیشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آقای وزیر مافیایی برو حلوی ساخت استخر ها تو ویلاها و آپارتمان ها و ساخت نیروگاه ها و صنایع رو استان های کویری بگیر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
عجب پاقدمی برا این کشور داشتین آقای پزشکیان؟
۵
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان یساله اومده / خشکسالی از زمان شهید جمهور وجود داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
باز شروع شد،مصارف خانگی اون قدری نیست که با صرفه جویی جلوی هدررفت آب گرفته بشه،در قسمت کشاورزی یه فکری بکنید،چرا شما همش دنبال راحت ترین کارید؟یه تکونی به خودتون بدید دیگه
۰
۱۵
پاسخ دادن
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها