باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ حوادثی رخ داد که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان و نیرو‌های حافظ امنیت شد.

پرونده‌های شهادت شهید عجمیان و آرمان علی‌وردی به دلیل نحوه شهادت مظلومانه آنها و خشونت اغتشاشگران در صحنه شهادت ایشان به مهم‌ترین پرونده‌های آن زمان تبدیل شد که واکنش شدید افکار عمومی را به همراه داشت. دستگاه قضایی همان زمان با جدیت به این پرونده‌ها ورود کرد.

برای مثال در پرونده شهید عجمیان، با توجه به تحقیقات و گزارش‌های ضابطان قضایی و همچنین اسناد و مدارک موجود، ۲ نفر از متهمان اصلی پرونده که اقدامات آنها منجر به شهادت شهید عجمیان شده بود به اعدام محکوم شدند.

در این پرونده حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد. یا همچنین در پرونده‌های دیگری، پس از انجام تحقیقات، متهمان شناسایی و احکام آنها صادر و اجرا شده است.

اما یکی از پرونده‌های مهم حوادث سال ۱۴۰۱ که علی‌رغم گذشت چند سال همچنان مفتوح مانده و رسیدگی به آن به پایان نرسیده است پرونده شهید آرمان علی‌وردی است.

طلبه جوان شهید آمان علی‌وردی در ناآرامی‌های چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

شهید علی‌وردی ۲۱ ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود.

در همان زمان شهادت آرمان علی وردی دستگاه قضایی به صورت جدی به پرونده ورود کرد.

پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژه‌ای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علی وردی صادر کرد.

در ابتدای شکل‌گیری پرونده شهید آرمان علی وردی تحقیقات برای شناسایی متهمان این پرونده مقداری زمان‌بر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، اتهامات متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بدوی اقدام به صدور رای کرد.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴، پس از صدور رای دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور نسبت رای دادگاه نقض گرفته و پرونده به منظور رفع نواقص به دادگاه کیفری اعاده شده و دادگاه در صدد رفع نقص است.

در واقع مهم‌ترین اقدامات در این پرونده، نواقصی است که مقام قضایی به تحقیقات این پرونده گرفته و علی‌رغم اقدامات قضایی که در این پرونده صورت گرفته برای مراجع قضایی همچنان نقص در تحقیقات وجود دارد که کدام یک از متهمان نقش اصلی در شهادت آرمان علی‌وردی را برعهده داشته‌اند.

طبق آخرین جزئیات این پرونده، دادگاه کیفری یک حکم اعدام برای ۶ نفر از متهمان که براساس شواهد و مدارک موجود شناسایی شده‌اند، صادر کرده است.

حکم صادره برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد، اما با توجه به اینکه هنوز تا این لحظه مشخص نشده است که ضربات اصلی منتهی به شهادت شهید آرمان علی وردی توسط کدام متهم یا متهمان وارد شده است، دیوان عالی کشور پرونده را مجدد به دادگاه بازگرداننده تا با تشکیل جلسه، نقش هر کدام از متهمان در شهادت شهید آرمان علی ورودی مشخص شود.

این موضوع در پرونده شهید عجمیان نیز وجود داشت. در این پرونده ابتدا ۵ نفر از عوامل حاضر در صحنه شهادت شهید عجمیان در دادگاه به اعدام محکوم شدند، اما با نظر دیوان عالی کشور پرونده مجدد به دادگاه بازگشت و نقش هر کدام از متهمان در شهادت این شهید به صورت دقیق بررسی و در نهایت مشخص شده، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی ضربه نهایی را وارد کرده و به اعدام محکوم شدند و احکام مابقی متهمان به حبس تغییر کرد.

در پرونده شهید آرمان علی وردی نیز رفت و برگشت پرونده در مراجع قضایی و کار دقیق قضایی برای رسیدن به واقعیت و مشخص شدن نقش متهمان در روز قتل منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شده است.

این پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه و دیوان عالی کشور با دقت زیاد در حال رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات و مشخص شدن نقش هر یک از متهمان در به شهادت رساندن شهید آرمان علی وردی، حکم قطعی صادر خواهد شد.