باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «عقیق یمن» با صدا و شعری سجاد محمدی برای حضرت قاسم بن الحسن علیهالسلام منتشر شد.
در این نماهنگ که تصویرش با هوش مصنوعی تولید شده و در نوع خود برای اولینبار رقم خورده است،گستردگی دایره شیعه از ایران و عراق تا هند و پاکستان نمایش داده شده است.
همچنین به ماجرای «کاخ سفید را حسینیه میکنیم» هم گریز زده شده است.یکی دیگر از قابهای این نماهنگ هم آرزوی شیعیان برای برپایی مراسم مذهبی و عزاداری در کنار کعبه و مدینه منوره را تصویرسازی کرده است.
در دیگر قابهای این نماهنگ هم رزم حضرت قاسم علیهالسلام با ازرق شامی از فرماندهان سپاه عمر بن سعد و فرزندانش در صحرای کربلا بازسازی شده است.