نماهنگ «عقیق یمن» با صدای سجاد محمدی برای حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام منتشر شد. تصویر این نماهنگ کاملاً با هوش مصنوعی طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «عقیق یمن» با صدا و شعری سجاد محمدی برای حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام منتشر شد.

در این نماهنگ که تصویرش با هوش مصنوعی تولید شده و در نوع خود برای اولین‌بار رقم خورده است،‌گستردگی دایره شیعه از ایران و عراق تا هند و پاکستان نمایش داده شده است. 

همچنین به ماجرای «کاخ سفید را حسینیه می‌کنیم» هم گریز زده شده است.یکی دیگر از قاب‌های این نماهنگ هم آرزوی شیعیان برای برپایی مراسم مذهبی و عزاداری در کنار کعبه و مدینه منوره را تصویرسازی کرده است.

در دیگر قاب‌های این نماهنگ هم رزم حضرت قاسم علیه‌السلام با ازرق شامی از فرماندهان سپاه عمر بن سعد و فرزندانش در صحرای کربلا بازسازی شده است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این رویارویی های احساسی عاقلانه که نیست هیچ ،،،،، حواسمان به داشته های خودمان در داخل باشد که خیمه های دشمن همینجاست
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
این چیز هارو وللش
کرونی کمرمون رو شکونده جمع کنید این حرفا رو با کمک هوش مصنوعی
مملکت یا معیشت مردم دیگه نمیشه با هوش مصنوعی درست کرد
خونه دار شدن شده برامون آرزو
فولاد.سیمان.کارگر.استا بنا .همشون ایران هستن اما دلار هزار تومان بره بالا همشون می‌کشه بالا الآنم که ماشاالله ده هزارتومان می‌ره بالا ب فکر مردم باشید نه بفکر حسینیه کردن کاخ سفید اونجا ارزش حسینه شدن رو نداره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کاخ سفید حسینیه بشه چی میشه !؟! با ساخت خودرو و هواپیما باید آمریکا را له کرد !!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جانم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کنگره آمریکا اونم زینبیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Shadi
۱۸:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
سلام
عالی
تنها مداحی که مداحی هاشو دنبال میکنم محمد سجادی
چن ساله مداحی هاش و شعرهاشو گوش میدم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
منم آرزو دارم مردمم در رفاه باشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خب، این به آرزوش رسید؟!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۷:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
عالی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۵:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
به به
۲
۱۰
پاسخ دادن
