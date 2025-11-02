باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده در لنست، یکی از مجلات پزشکی پیشرو در جهان، از زمان آغاز جنگ، بیش از سه میلیون سال از عمر انسان ها در غزه از بین رفته است.

این مطالعه داده‌های مربوط به ۶۰۱۹۹ فلسطینی شهید شده بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ را تجزیه و تحلیل کرد. محققان محاسبه کردند که هر مرگ منجر به میانگین ۵۱ سال از دست دادن عمر شده است.

این یافته‌ها نشان داد که بیشتر قربانیان غیرنظامی بودند و بیش از یک میلیون سال از دست رفته عمر مربوط به کودکان کمتر از ۱۵ سال بود.

نویسندگان - سامی زهران از دانشگاه ایالتی کلرادو و غسان ابو سیتاح از دانشگاه آمریکایی بیروت - تأکید کردند که ارقام آنها محافظه‌کارانه است. این مطالعه فقط مرگ‌های مستقیم ناشی از عملیات نظامی را شمارش کرده است و کسانی را که در اثر تخریب زیرساخت‌ها، محدودیت غذا و آب و فروپاشی خدمات پزشکی جان باخته‌اند، در نظر نگرفته است.

منبع: الجزیره