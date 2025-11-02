بر اساس تحقیقات جدید یکی از مجلات پزشکی پیشرو در جهان، از زمان آغاز جنگ بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده در لنست، یکی از مجلات پزشکی پیشرو در جهان، از زمان آغاز جنگ، بیش از سه میلیون سال از عمر انسان ها در غزه از بین رفته است.

این مطالعه داده‌های مربوط به ۶۰۱۹۹ فلسطینی شهید شده بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ را تجزیه و تحلیل کرد. محققان محاسبه کردند که هر مرگ منجر به میانگین ۵۱ سال از دست دادن عمر شده است.

این یافته‌ها نشان داد که بیشتر قربانیان غیرنظامی بودند و بیش از یک میلیون سال از دست رفته عمر مربوط به کودکان کمتر از ۱۵ سال بود.

نویسندگان - سامی زهران از دانشگاه ایالتی کلرادو و غسان ابو سیتاح از دانشگاه آمریکایی بیروت - تأکید کردند که ارقام آنها محافظه‌کارانه است. این مطالعه فقط مرگ‌های مستقیم ناشی از عملیات نظامی را شمارش کرده است و کسانی را که در اثر تخریب زیرساخت‌ها، محدودیت غذا و آب و فروپاشی خدمات پزشکی جان باخته‌اند، در نظر نگرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای غزه
خبرهای مرتبط
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
هزاران بیمار بدحال در غزه در انتظار اعزام به خارج هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
India
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
لطفا بنویسید باعث وبانی این کار کی بوده؟
۰
۰
پاسخ دادن
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه