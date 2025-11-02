باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در نشست امروز کابینه رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم با اشاره به ماجرای انتشار ویدئوی شکنجه در پایگاه «سده تیمان»، دادستان نظامی مستعفی، یفعات تومر-یروشلمی، را متهم به انجام «بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی در تاریخ اسرائیل» کرد.

این اظهارات بلافاصله پس از استعفای رسمی تومر-یروشلمی صورت گرفت که پیشتر ریاست دستگاه دادستانی نظامی را بر عهده داشت و پس از افشای فیلمی که سربازان ارتش اسرائیل را در حال شکنجه یک اسیر فلسطینی نشان می‌داد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

در پی این تحولات، گزارش‌ها حاکی است که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز با ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش دیدار خواهد کرد تا درباره نامزد‌های احتمالی برای جایگزینی دادستان نظامی مستعفی تصمیم‌گیری شود. از جمله گزینه‌های مطرح در این زمینه، رز نزری، معاون پیشین مشاور حقوقی کابینه است.

بر اساس مصوبه قبلی کابینه، انتصاب دادستان نظامی جدید نیازمند موافقت مشاور حقوقی کابینه است، اما در شرایط کنونی تردید‌هایی وجود دارد که این روند به صورت رسمی اجرا شود. این موضوع نشان‌دهنده عمق بحران در دستگاه قضایی نظامی رژیم صهیونیستی است که در پی افشای موارد متعدد نقض حقوق بشر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

منبع: تایمز اسرائیل