نایب رئیس انجمن مدیریت کیفت ایران گفت: با وجود مشکلات، صنعت خودروی کشور نسبت به برخی دیگر از کالا‌های داخلی، از جمله بخش مسکن و خدمات عمومی، از نظم و کیفیت بهتری برخوردار است؛ اما تا رسیدن به استاندارد مطلوب راه درازی در پیش است.

باشگاه‌خبرنگاران‌ جوان؛ محبوبه‌کباری -فرشید شکر خدایی،نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری به مناسبت روز ملی کیفیت  اظهار کرد: تعریف کیفیت از دید مصرف‌کننده نسبی است؛ همان‌طور که ممکن است یک نوع فرش ماشینی برای فردی مناسب باشد و دیگری فرش دستباف را ترجیح دهد، در صنعت خودرو نیز این تفاوت در انتظار مصرف‌کننده وجود دارد.

وی افزود: زمانی می‌توان درباره کیفیت واقعی یک خودرو قضاوت کرد که محصول بدون نقص اولیه در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. اما متأسفانه در حال حاضر بسیاری از خودروهای داخلی پس از ورود به بازار با خرابی‌های متعدد مواجه می‌شوند.

شکرخدایی ادامه داد: یکی از افتخارات خودروسازان داخلی داشتن شبکه گسترده خدمات پس از فروش است، در حالی‌که اصل موضوع این است که چرا خودروها از ابتدا دچار نقص می‌شوند. طبق بررسی‌ها، حدود ۷۰ درصد نارضایتی مردم پس از اولین مراجعه برای رفع خرابی ایجاد می‌شود و تنها ۳۰ درصد نارضایتی مربوط به زمان تحویل خودرو یا استفاده اولیه از آن است.

وی با اشاره به نبود قطعات باکیفیت در فرآیند تعمیرات تصریح کرد: زمان از دست‌رفته مشتریان و عدم دسترسی به قطعات مناسب، از دلایل اصلی نارضایتی است. هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که خودروهای داخلی در سطح مطلوب کیفیت جهانی قرار گیرند.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات، صنعت خودروی کشور نسبت به برخی دیگر از کالاهای داخلی، از جمله بخش مسکن و خدمات عمومی، از نظم و کیفیت بهتری برخوردار است؛ اما تا رسیدن به استاندارد مطلوب راه درازی در پیش است.

کیفیت در آینده بر پایه هوشمندی فرامرزی و همکاری شبکه‌ای شکل می‌گیرد

فرشید شکرخدایی با اشاره به تحولات بنیادین در عرصه جهانی کیفیت اظهار کرد: کیفیت در آینده به سمت هوشمندی فرامرزی در حرکت است و کل زنجیره ارزش از تأمین‌کننده تا مصرف‌کننده نهایی را دربر خواهد گرفت.

وی افزود: در این پارادایم نوین، داده‌ها به دارایی‌های استراتژیک تبدیل می‌شوند و کیفیت حاصل همکاری شبکه‌ای هوشمند میان سازمان‌ها خواهد بود. مفهوم کیفیت از مرزهای فنی فراتر رفته و به‌طور جدی با پایداری، سلامت محیط زیست و رفاه اجتماعی گره خواهد خورد؛ به گونه‌ای که محصول باکیفیت در آینده، محصولی است که علاوه بر کارایی، کمترین آسیب را به سیاره زمین وارد کند و در چارچوب اقتصاد اخلاقی تولید شود.

شکرخدایی با تأکید بر نقش محوری نیروی انسانی در عصر فناوری‌های نوین خاطرنشان کرد: هرچند فناوری در آینده نقش پررنگی دارد، اما عنصر انسانی و خلاقیت او بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده خواهد بود. آینده از آنِ سازمان‌هایی است که بتوانند نیروی انسانی خود را برای همکاری مؤثر با سیستم‌های هوشمند آماده کرده و فرهنگ نوآوری و بهبود مستمر را نهادینه کنند.

وی در ادامه به نقش راهبردی انجمن مدیریت کیفیت ایران در هدایت این تحول ملی اشاره کرد و گفت: این تحول شگرف حرکتی خودجوش و بدون رهبری را برنمی‌تابد.

او بیان کرد: مأموریت انجمن در چند محور اصلی تعریف شده است؛ از جمله رصد تحولات جهانی، بومی‌سازی دانش روز، پیش‌بینی روندهای آینده و غنی‌سازی مرجع دانشی کشور در حوزه استانداردها، فرآیندها و بهترین تجارب داخلی و بین‌المللی، تا هیچ بنگاه ایرانی در مسیر ارتقای کیفیت احساس تنهایی نکند.

نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، نقش این نهاد را پلی ارتباطی میان صنعت، دانشگاه و دولت توصیف کرد و گفت: انجمن تسهیلگر گفت‌وگو برای تدوین قوانین حمایتی، ایجاد انگیزه برای صنایع پیشگام و هماهنگی در اجرای پروژه‌های پایلوت ملی است.

شکرخدایی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت ۴.۰ تصریح کرد: ترویج فرهنگی مبتنی بر پیش‌بینی داده‌محور، چابکی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صدر برنامه‌های آموزشی و ترویجی انجمن قرار دارد.

وی اظهار کرد: آینده کیفیت امروز در حال نوشته شدن است. انجمن مدیریت کیفیت ایران با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و شبکه ارتباطی گسترده، آماده است تا سکاندار این تحول تاریخی در اقتصاد کشور باشد. آینده از آن ملت‌هایی است که امروز هوشمندانه سرمایه‌گذاری کرده و کیفیت را در قلب استراتژی توسعه ملی خود جای دهند.

پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
زندگی صدسال اولش سخته ما هم که صبر مون زیاااآاااااااااااااد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
و این خیانت ادامه دارد . پول حرام خوب برایشان مزه کرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اقا برادر من بسه،به خداقسم خیابونا دیگه کشش اینهمه خودرو اونم پرمصرف و بیکیفیت رو نداره..تموم شهرها الوده هس حتی به مناطق کم جمعیت هم کشیده شده...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فکر نکنم به استانداردهای دنیا برسه چون هدف کسب درآمد هست نه رضایت مشتری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حلب روق شیروانی می‌سازند تحویل مردم می‌دهند آنوفت انتظار دارید به استاندارد جهانی برسه خخخخخ
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شما استاندارد داخلی رو رعایت کن، جهانی پیشکش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تا وقتی مردم را مجبور می‌کنیم خودروهای داخلی بخرند و آنها چاره ای ندارند راه طولانی در پیش ندارد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با تشکر از مافیا و مدیران فاسد که یاعث کشتار مردم تو تصادفات میشن
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۶:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد!!!
اتفاقاً تنها مانع رسیدن به استانداردهای جهانی مافیای منظم و قدرتمند و مدیریت فشل و رانت خوار هست. وگرنه تا قله راهی نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاپور
۱۶:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چرا باید خودرو تولید کنیم؟راه آهن نداریم.فرهنگ دوچرخه سواری نداریم.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بنزین مفته چرا خودرو تولید نکنند
France
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خودرو فقط پیکان :)) این ماشین های قدیم واقعا فلزی بودن. الان سقف ماشین رو فشار میدی با دست میره داخل.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حلب هست
