گروه‌های فشار برای تغییر مدیریتی در فدراسیون ژیمناستیک وارد فاز تازه‌ای شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماجرای عجیب و البته پر از اما و اگر تابلوی عکس یکی از ملی‌پوشان اسبق ژیمناستیک ایران، این بار فدراسیون ژیمناستیک با چالش جدیدی مواجه شده است: انتشار یک کارزار اینترنتی با هدف مطالبه استعفای زهرا اینچه‌درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک!

این کارزار که در ظاهر با هدف بازگشت برخی چهره‌ها به ساختار فدراسیون راه‌اندازی شده، با واکنش تند برخی افراد مواجه شده که نامشان بدون اطلاع و رضایت در فهرست امضاکنندگان درج شده است. یک منبع آگاه در اینباره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخی از این افراد اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه مشارکتی در این کارزار نداشته‌اند و از نامشان سوءاستفاده شده است.

در پی این اتفاق، چند نفر از افراد نام‌برده تصمیم گرفته‌اند از طریق مراجع قضایی علیه بانیان و منتشرکنندگان این کارزار شکایت رسمی تنظیم کنند. آنها معتقدند این اقدام مصداق جعل هویت و نشر اکاذیب است و می‌تواند به اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی‌شان آسیب جدی وارد کند.

بسیاری از اهالی ژیمناستیک، این مسئله را بخشی از یک سناریوی هدفمند برای اعمال فشار بر رئیس فدراسیون و تغییرات مدیریتی در ساختار آن می‌دانند؛ سناریویی که با بهره‌گیری از فضای مجازی و ابزار‌های رسانه‌ای، تلاش دارد افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بازگشت چهره‌های خاصی را به فدراسیون فراهم کند.

چندی پیش نیز عکسبرداری از تابلوی یکی از مدال آوران سابق این رشته که در جریان جابجایی در پیاده رو مانده بود نیز حاشیه‌هایی برای برای این فدراسیون به همراه داشت و به نظر می‌رسد برخی از مخالفان رئیس فدراسیون ژیمنانستیک هدفمند قصد دارند تا گزینه یا گزینه‌های مد نظر خود را به فدراسیون نزدیک کنند.

