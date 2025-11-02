شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خوابگاه‌های دانشجویی بخش جدانشدنی از تجربه تحصیل در دانشگاه‌های کشور به ویژه برای دانشجویان غیربومی محسوب می‌شود، این مراکز اقامتی تنها محلی برای استراحت و خواب نیستند، بلکه محیطی اجتماعی و آموزشی است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و حتی پیشرفت علمی دانشجویان به وجود می‌آورد و بسیاری از آنها بر بالابردن کیفیت امکانات رفاهی تاکید بسیاری دارند. این روز‌ها دانشجویان علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه از کمبود امکانات رفاهی این دانشگاه گلایه دارند. بطوریکه این موضوع به بزرگترین چالش آنها تبدیل شده و مشکلات فراوانی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

احتراماً، ما جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه، با نهایت تأسف و نگرانی از وضعیت نابسامان تغذیه و امکانات رفاهی دانشگاه گلایه داریم. دانشجویان این دانشگاه از وضعیت نامناسب کیفیت تغذیه؛ طعم و بوی نامطبوع غذا در رنج و عذاب هستیم و این غذا‌ها قابل خوردن نیست. در وعده صبحانه نیز هر روز بخشی از اقلام حذف می‌شود و در نهایت چیزی در حد یک «نیم‌وعده غیرمغذی» ارائه می‌گردد که هیچ تناسبی با نیاز یک دانشجوی علوم پزشکی ندارد. از سوی دیگردر سالنی که باید غذای صد‌ها دانشجو سرو شود، بار‌ها حیوانات و حشرات آزادانه تردد کرده‌اند. آیا می‌توان پذیرفت در دانشگاهی که قرار است مهد آموزش پزشکی کشور باشد، اصول ابتدایی بهداشت رعایت نشود؟

غذایی که باید انرژی‌بخش و کمک‌کننده به تمرکز باشد، تبدیل به بزرگ‌ترین عامل استرس و افت علمی شده است. بسیاری از دانشجویان با شکم خالی و اعصاب خرد سر کلاس حاضر می‌شوند و این وضعیت توان روحی، علمی و جسمی ما را تحلیل برده است. از سوی دیگر نبود امکانات اولیه رفاهی از دیگر مشکلات ما دانشجویان است. کولر‌های خوابگاه تابستان از کار افتاده بود؛ حالا که پاییز شده، یک ماه است آب گرم و گرمایش نداریم و بسیاری از ما به دلیل سرمای اتاق‌ها سرماخورده‌ایم؛ از سوی دیگر یخچال مناسب، لباسشویی، جاروبرقی و وسایل ابتدایی خوابگاه یا وجود ندارند یا کاملاً خراب‌اند. آنها امکانات لوکس نیستند؛ حداقل‌های زندگی یک دانشجو هستند. همچنین بار‌ها اعتراض کرده‌ایم ومشکلات را منتقل کرده‌ایم، اما هر بار فقط «وعده» شنیده‌ایم وهیچ اقدام عملی انجام نشده. مسئولین حتی یکبار حاضر نشدند شخصاً از سلف بازدید کنند یا همان غذایی را که به ما می‌دهند، امتحان کنند. دقیقاً یک ماه است آب گرم نداریم و شوفاژ‌ها خاموش هستند و دانشجویان سرماخورده‌اند وهیچکس پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

