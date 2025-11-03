صداوسیمای فارس آماده همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

مدیرکل صداوسیمای فارس با تأکید بر نقش رسانه در ترویج دستاوردهای علمی کشاورزی، مرکز تحقیقات فارس را یکی از ارکان کلیدی ارتقای دانش و امنیت غذایی استان دانست و از آمادگی این سازمان برای توسعه همکاری‌های علمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار ابوالفتح مرادی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس با امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای فارس، زمینه‌های همکاری مشترک برای معرفی دستاورد‌های علمی و پژوهشی در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

امیر رئوف با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات فارس، این مجموعه را یکی از ارکان مهم ارتقای دانش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی استان دانست و تأکید کرد: ترویج و معرفی پروژه‌های علمی در حوزه کشاورزی از طریق رسانه، نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد این بخش دارد.

او افزود: رسانه‌ها با انعکاس موفقیت‌های علمی در بخش کشاورزی، می‌توانند امیدآفرینی کنند و توان علمی کشور را به تصویر بکشند.

مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین با اشاره به تولیدات علمی این مرکز گفت: برنامه‌هایی، چون صدرا، شب علم، رادیو دانشگاه و گزارش‌های خبری علمی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های پژوهشی استان فارس ایفا می‌کنند. صداوسیمای فارس آماده گسترش همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی است.

در ادامه این دیدار، مرادی ضمن قدردانی از حمایت‌های رسانه‌ای صداوسیمای فارس، گزارشی از فعالیت‌ها و توانمندی‌های مرکز تحقیقات ارائه داد و گفت: مرکز تحقیقات فارس یکی از بزرگ‌ترین مراکز کشاورزی کشور است که تاکنون دستاورد‌های ارزشمندی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی داشته است.

او خاطرنشان کرد: این مرکز در تولید هسته‌های اولیه بذر مورد نیاز کشور، جزو مراکز برتر تحقیقاتی ایران به‌شمار می‌رود.

مرادی همچنین افزود: نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه اصلاح نژاد گیاهان، حفاظت از خاک و مدیریت منابع طبیعی، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی استان دارد. رسانه‌ها با بازتاب این فعالیت‌ها می‌توانند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید را در جامعه گسترش دهند.

در پایان، دو طرف بر استمرار نشست‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مرکز تحقیقات در تولیدات رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی تأکید کردند.

منبع: صداوسیمای فارس

