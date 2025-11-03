صداوسیمای فارس آماده همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار ابوالفتح مرادی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس با امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای فارس، زمینه‌های همکاری مشترک برای معرفی دستاورد‌های علمی و پژوهشی در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

امیر رئوف با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات فارس، این مجموعه را یکی از ارکان مهم ارتقای دانش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی استان دانست و تأکید کرد: ترویج و معرفی پروژه‌های علمی در حوزه کشاورزی از طریق رسانه، نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد این بخش دارد.

او افزود: رسانه‌ها با انعکاس موفقیت‌های علمی در بخش کشاورزی، می‌توانند امیدآفرینی کنند و توان علمی کشور را به تصویر بکشند.

مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین با اشاره به تولیدات علمی این مرکز گفت: برنامه‌هایی، چون صدرا، شب علم، رادیو دانشگاه و گزارش‌های خبری علمی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های پژوهشی استان فارس ایفا می‌کنند. صداوسیمای فارس آماده گسترش همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی است.

در ادامه این دیدار، مرادی ضمن قدردانی از حمایت‌های رسانه‌ای صداوسیمای فارس، گزارشی از فعالیت‌ها و توانمندی‌های مرکز تحقیقات ارائه داد و گفت: مرکز تحقیقات فارس یکی از بزرگ‌ترین مراکز کشاورزی کشور است که تاکنون دستاورد‌های ارزشمندی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی داشته است.

او خاطرنشان کرد: این مرکز در تولید هسته‌های اولیه بذر مورد نیاز کشور، جزو مراکز برتر تحقیقاتی ایران به‌شمار می‌رود.

مرادی همچنین افزود: نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه اصلاح نژاد گیاهان، حفاظت از خاک و مدیریت منابع طبیعی، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی استان دارد. رسانه‌ها با بازتاب این فعالیت‌ها می‌توانند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید را در جامعه گسترش دهند.

در پایان، دو طرف بر استمرار نشست‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مرکز تحقیقات در تولیدات رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی تأکید کردند.

منبع: صداوسیمای فارس