باشگاه خبرنگاران جوان - حسین درویشی اظهار کرد: طرح ملی نذر خدمت با هدف گسترش روحیه نوع‌دوستی و ارائه خدمات داوطلبانه در قالب چهار محور اصلی شامل آبرسانی و زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت، معیشت و کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی اجرا می‌شود و استان فارس در مجموع این محورها موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.

او با اشاره به فعالیت‌های گسترده استان در محور بهداشت و سلامت گفت: در سال گذشته کاروان‌های سلامت متشکل از پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان، پرستاران، ماماها و داروسازان به مناطق کمتر برخوردار استان اعزام شدند و خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به مردم ارائه شد. از جمله اقدامات شاخص این محور، راه‌اندازی یونیت دندانپزشکی با ارزشی بالغ بر هفت میلیارد تومان بود که اقدامی سازنده و مؤثر در ارتقای خدمات سلامت در مناطق محروم محسوب می‌شود.

درویشی افزود: در محور آبرسانی و زیست‌محیطی نیز اصلاح و ترمیم شبکه‌های آبرسانی فرسوده، نصب تانکرهای ذخیره آب و اجرای طرح‌های آبرسانی پایدار در روستاهای کم‌برخوردار از جمله اقدامات مهم انجام‌شده بود. در کنار این فعالیت‌ها، برنامه‌های آموزشی در حوزه حفاظت از منابع آبی و محیط‌زیست نیز برای مردم محلی برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در محور معیشت و کارآفرینی گفت: با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بسته‌های معیشتی در بین خانواده‌های کم‌درآمد توزیع شد و همزمان با ایجاد بسترهای کارآفرینی محلی، زمینه اشتغال پایدار در برخی مناطق فراهم شد.

او ادامه داد: در محور آموزش و توانمندسازی، طرح‌های آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار اجرا شد تا سطح دانش، مهارت و آگاهی آنان در زمینه‌های مختلف ارتقا یابد. این برنامه‌ها با مشارکت داوطلبان و تسهیلگران آموزش‌دیده هلال‌احمر انجام شد.

درویشی با قدردانی از تلاش داوطلبان گفت: کسب رتبه اول کشوری در طرح نذر خدمت نتیجه همدلی و ایثار نیروهای داوطلب ،خیران نیک اندیش و کارکنان جمعیت هلال‌احمر فارس است. این افتخار متعلق به همه کسانی است که با عشق و باور، برای کاهش آلام بشری در مناطق محروم تلاش می‌کنند.

او اظهار کرد: در سال جاری نیز اجرای طرح «نذر خدمت» ادامه دارد و برنامه‌ریزی شده تا با گسترش فعالیت‌های آموزشی، درمانی و حمایتی، دامنه خدمت‌رسانی در سطح استان افزایش یابد.

