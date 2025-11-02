مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: جمعیت هلال‌احمر استان با تلاش گسترده داوطلبان، امدادگران و گروه‌های مردمی در چهار محور اصلی طرح ملی «نذر خدمت»، موفق شد رتبه نخست کشور را در ارزیابی نهایی این طرح کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین درویشی اظهار کرد: طرح ملی نذر خدمت با هدف گسترش روحیه نوع‌دوستی و ارائه خدمات داوطلبانه در قالب چهار محور اصلی شامل آبرسانی و زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت، معیشت و کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی اجرا می‌شود و استان فارس در مجموع این محورها موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.

او با اشاره به فعالیت‌های گسترده استان در محور بهداشت و سلامت گفت: در سال گذشته کاروان‌های سلامت متشکل از پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان، پرستاران، ماماها و داروسازان به مناطق کمتر برخوردار استان اعزام شدند و خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به مردم ارائه شد. از جمله اقدامات شاخص این محور، راه‌اندازی یونیت دندانپزشکی با ارزشی بالغ بر هفت میلیارد تومان بود که اقدامی سازنده و مؤثر در ارتقای خدمات سلامت در مناطق محروم محسوب می‌شود.

درویشی افزود: در محور آبرسانی و زیست‌محیطی نیز اصلاح و ترمیم شبکه‌های آبرسانی فرسوده، نصب تانکرهای ذخیره آب و اجرای طرح‌های آبرسانی پایدار در روستاهای کم‌برخوردار از جمله اقدامات مهم انجام‌شده بود. در کنار این فعالیت‌ها، برنامه‌های آموزشی در حوزه حفاظت از منابع آبی و محیط‌زیست نیز برای مردم محلی برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در محور معیشت و کارآفرینی گفت: با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بسته‌های معیشتی در بین خانواده‌های کم‌درآمد توزیع شد و همزمان با ایجاد بسترهای کارآفرینی محلی، زمینه اشتغال پایدار در برخی مناطق فراهم شد.

او ادامه داد: در محور آموزش و توانمندسازی، طرح‌های آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار اجرا شد تا سطح دانش، مهارت و آگاهی آنان در زمینه‌های مختلف ارتقا یابد. این برنامه‌ها با مشارکت داوطلبان و تسهیلگران آموزش‌دیده هلال‌احمر انجام شد.

درویشی با قدردانی از تلاش داوطلبان گفت: کسب رتبه اول کشوری در طرح نذر خدمت نتیجه همدلی و ایثار نیروهای داوطلب ،خیران نیک اندیش و کارکنان جمعیت هلال‌احمر فارس است. این افتخار متعلق به همه کسانی است که با عشق و باور، برای کاهش آلام بشری در مناطق محروم تلاش می‌کنند.

او اظهار کرد: در سال جاری نیز اجرای طرح «نذر خدمت» ادامه دارد و برنامه‌ریزی شده تا با گسترش فعالیت‌های آموزشی، درمانی و حمایتی، دامنه خدمت‌رسانی در سطح استان افزایش یابد.

منبع: هلال احمر فارس

برچسب ها: هلال احمر فارس ، خدمت رسانی داوطلبانه ، افتخار ملی
خبرهای مرتبط
مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضای پیوندی بوشهر:
نخستین جشن نفس در استان بوشهر برگزار می‌شود
همایش بزرگداشت «حکیم توس» برگزار می‌شود/ دستگاه‌ها پای کار بیایند
فارس برترین استان در ستاد خدمات کشور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیراندازی بر سر استفاده از آب چشمه در داراب
ارتقای کوه قلات و تنگ سرخ به منطقه حفاظت شده؛ ثمره همکاری مردم، سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی
کشف بیش از ۴۰۰ ثوب پوشاک بدون مجوز در فراشبند
دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال برق
فارس در صدر خدمت‌رسانی داوطلبانه/افتخار ملی برای هلال‌احمر استان
نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
تفاهم شهرداری شیراز و دانشگاه صنعتی برای توسعه شهر هوشمند
فارس می‌تواند به قطب هوانوردی جنوب کشور تبدیل شود/دانشکده خلبانی هلی‌کوپتر در شیراز راه‌اندازی می‌شود
افتتاح سومین ایستگاه آتش‌نشانی صدرا؛ گامی در مسیر توسعه ایمن شهری
آخرین اخبار
ارتقای کوه قلات و تنگ سرخ به منطقه حفاظت شده؛ ثمره همکاری مردم، سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی
کشف بیش از ۴۰۰ ثوب پوشاک بدون مجوز در فراشبند
فارس در صدر خدمت‌رسانی داوطلبانه/افتخار ملی برای هلال‌احمر استان
افتتاح سومین ایستگاه آتش‌نشانی صدرا؛ گامی در مسیر توسعه ایمن شهری
تفاهم شهرداری شیراز و دانشگاه صنعتی برای توسعه شهر هوشمند
تیراندازی بر سر استفاده از آب چشمه در داراب
نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال برق
فارس می‌تواند به قطب هوانوردی جنوب کشور تبدیل شود/دانشکده خلبانی هلی‌کوپتر در شیراز راه‌اندازی می‌شود
افزایش پرواز‌های بین‌المللی از فرودگاه شیراز/ راه‌اندازی مسیر‌های جدید به مسقط و دبی
صدرا پیشگام در پدافند غیرعامل/تأسیس اداره تخصصی و تأکید بر تاب‌آوری شهری
فروش گوشت اسب در مرغ فروشی
رفع بالغ بر ۱۳ هزار حادثه آبرسانی در فارس