باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجتبی پارسایی شهردار صدرا در جلسه آموزشی مسئولین پدافند غیرعامل با اشاره به دستاورد دفاع مقدس هشت ساله در ایجاد شجاعت و اعتماد به نفس در جامعه ایرانی، گفت: دفاع مقدس آنقدر اعتماد به نفس به جامعه و مردم تزریق کرد که در تمام این سال‌ها هرگاه حرف از جنگ زده می‌شد واکنش مردم به شکلی بود که گویا اصلاً دغدغه‌ای در وجودشان نیست و در جنگ ۱۲ روزه که ما مجدداً وارد یک جنگ تمام عیار و مستقیم شدیم، درحالی که از طرف مقابل تصاویر فرار مردم به پناهگاه‌ها منتشر می‌شد، ما شاهد تجمع مردم ایران در عرصه مستقیم جنگ بودیم.

او افزود: مردم ایران هنوز به این نقطه نرسیدند که حتماً باید یک اقدامات پیشگیرانه انجام شود، اما این یک اصل است و باید این عقلانیت و تعقل را باید داشته باشیم.

پارسایی به وجود پناهگاه و سنگر در مراکز عمومی در سال‌های دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ، مدارس و مراکز آموزشی دارای پناهگاه بودند، اما به مرور این فضا‌ها حذف شدند، در حالی که می‌توانستیم با پیش‌بینی بهتر، چنین فضا‌هایی را در سایر اماکن نیز تعبیه کنیم.

شهردار صدرا ادامه داد: در معماری ایرانی، خانه‌ها عموماً دارای زیرزمین بودند، اما در شهرسازی جدید این بخش حذف شده است؛ در حالی که لازم است سازه‌ها چه شخصی، چه بلندمرتبه، چه آموزشی و نظامی با نگاه پدافند غیرعامل طراحی شوند تا در شرایط بحران کمترین خسارت را ببینند.

او تأکید کرد: لزوم پدافند غیرعامل پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از پیش احساس شد. در همین راستا و برای نخستین‌بار، اداره پدافند غیرعامل در ساختار سازمانی شهرداری صدرا تأسیس شد تا هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها در زمان صلح و ثبات ایجاد شود، نه هنگام بحران.

پارسایی از تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان شهر خواست نماینده‌ای به عنوان مسئول پدافند غیرعامل برای همکاری بهتر معرفی کنند و افزود: با ایجاد هماهنگی و استمرار جلسات تخصصی، می‌توان ضمن شناخت توانمندی‌ها و ضعف‌ها، در کاهش خسارات بحران‌ها گام مؤثری برداشت.

عبدالله حقیری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس، ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور در هشتم آبان ۱۳۸۲ به پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح و با تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شد و هر سال در این ایام عملکرد دستگاه‌ها و میزان موفقیت آنها در تحقق اهداف پدافند غیرعامل ارزیابی می‌شود.

او با اشاره به تحولات اخیر افزود: جنگ ۱۲ روزه نقطه عطفی در شناخت اهمیت پدافند غیرعامل بود. پیش از آن، این مفهوم چندان برای مردم شناخته‌شده نبود، اما پس از این حوادث جایگاه واقعی خود را پیدا کرد، به طوری که اگر پدافند غیرعامل را بخواهیم تقسیم بندی کنیم به قبل از جنگ ۱۲ روزه و بعد از جنگ ۱۲ روزه تقسیم می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس گفت: در جنگ ۱۲ روزه اقداماتی که از قبل، به ویژه در حفاظت از زیرساخت‌ها انجام شده بود خودش را نشان داد و ما توانستیم در شرایط جنگی، تداوم خدمات‌رسانی را که اصلی‌ترین موضوع پدافند غیرعامل است، داشته باشیم.

حقیری با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «پدافند غیرعامل، تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» اظهار داشت: تاب‌آوری زیرساختی به این معناست که در شرایط بحران و جنگ، اگر زیرساخت‌ها دچار آسیب شوند، خدمات حیاتی متوقف نشود گرچه به دلیل تحریم شاید نتوان برخی زیرساخت‌هایی که امروزه نیازمند نوسازی هستند به نقطه آرمانی رساند، اما با همین امکانات موجود می‌توان اقداماتی انجام داد تا مردم در شرایط بحران و مخاطرات از خدمات ضروری محروم نشوند.

او ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر صدرا در هفته پدافند غیرعامل، گفت: افتتاح ایستگاه سوم آتش‌نشانی شهرصدرا در این هفته اقدامی ارزشمند است و آن را فال نیک می‌گیریم که اصلی‌ترین وجه اشتراک آتش نشانی و پدافند غیرعامل، تداوم خدمات‌رسانی و حفاظت از جان و مال مردم بدون نیاز به سلاح است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس در پایان، آموزش را از محور‌های کلیدی این حوزه دانست و گفت: شاید یکی از دلایل ناشناخته ماندن پدافند غیرعامل، کم‌توجهی به آموزش است. امسال در فارس موضوع آموزش را به‌صورت ویژه دنبال کردیم و هفته پدافند را با زنگ پدافند در مدارس آغاز کردیم تا دانش‌آموزان از همان سنین پایه، سفیران آموزش و فرهنگ‌سازان این عرصه باشند.

فرماندار شیراز هم در این جلسه با اشاره به سابقه تاریخی پدافند غیرعامل بیان کرد: پدافند غیرعامل پدیده‌ای مدرن نیست و از آغاز شکل‌گیری مالکیت در تاریخ بشر وجود داشته است، هرچند امروز با پیچیدگی تکنولوژی مواجه هستیم.

علاءالدین کراماتی تصریح کرد: پایه و اساس پدافند غیرعامل عقلانیت است و حتی اگر همه کشور تبدیل به پناهگاه شود، بدون عقلانیت آسیب‌پذیر خواهیم بود. همچنین کافی نیست تنها به تهدیدهای بیرونی توجه کنیم؛ خطر تهدیدهای درونی نیز جدی است.

او با بیان تفاوت نگاه ایران با جهان مدرن اضافه کرد: ما با جامعه جهانی در مبانی فکری همچون توحید، اومانیسم و سکولاریسم اختلاف داریم و همین امر ضرورت وحدت و پناه‌بردن به یکدیگر را دوچندان می‌کند.

فرماندار شیراز، فجایع غزه را نمونه‌ای از وضعیت بی‌عدالتی در جهان بیان کرد و گفت: در چنین جهانی جز اتحاد داخلی، فریادرسی نداریم.

معاون دادستان شیراز نیز در ادامه پدافند غیرعامل را اقدامی برای پیشگیری از خسارت پیش از وقوع حادثه دانست و گفت: قانون پدافند غیرعامل مصوب ۱۴۰۲ تکالیف سخت‌گیرانه‌ای را تعیین کرده و شهر جدید صدرا باید با حساسیت ویژه این الزامات را اجرا کند.

یوسفی افزود: نقش دستگاه قضایی ضمانت اجرای این قوانین است و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای دستگاه‌هایی که از اجرای تکالیف پدافند غیرعامل سر باز بزنند، اعلام جرم پیش‌بینی کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با اشاره به نقش شورا در توجه به پدافند غیرعامل و مدیریت بحران گفت: مهمترین چالش صدرا عدم استقرار نهادهای امدادی و درمانی مانند هلال احمر و شبکه بهداشت است، در حالی که حضور آنها برای مدیریت بحران ضروری است.

مهدی کشاورزی افزود: استقرار پایگاه انتقال خون ثابت از جمله پیگیری‌های انجام شده بود و همچنین تلاش شد با آموزش شهروندان، مشارکت عمومی در بحران‌ها ارتقا یابد.

امام جمعه صدرا نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اقدامات بازدارنده در برابر دشمن گفت: نباید مردم را ترساند، بلکه باید دشمن را ناامید کرد.

حجت‌الاسلام موسوی به سابقه پدافند غیرعامل در تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: اکنون نیز ۱۰ هزار مسجد در کشور به عنوان مکان‌های مناسب پناهگاه شناسایی شده و این طرح در فارس دنبال می‌شود.