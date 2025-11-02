باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پیوند میان صنعت و دانشگاه و با هدف بهرهگیری از ظرفیت علمی در توسعه زیرساختهای شهر هوشمند، تفاهمنامه همکاری میان معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز امضا شد تا مسیر تحقق مدیریت شهری دانشبنیان و هوشمند برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هموار شود.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها در ارتقای کیفیت خدمات شهری، توسعه سامانههای هوشمند ترافیکی، فرهنگسازی ترافیکی و افزایش بهرهوری مدیریت شهری منعقد شد.
محمد فرخزاده، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه در آینده مدیریت شهری اظهار داشت: امروز مدیریت شهری تنها با تجربه و روشهای سنتی پیش نمیرود، بلکه نیازمند نگاه فناورانه، تحلیل داده و تصمیمسازی علمی است. پس شهرداری شیراز در مسیر تحقق این امر، با جدیت به سمت استفاده از دانش نخبگان و توان علمی دانشگاهها گام برمیدارد.
او با تشریح بخشی از پروژههای هوشمند شهرداری شیراز افزود: دوربینهای سطح شهر به هوش مصنوعی مجهز شدهاند و دیگر نیاز به کنترل مداوم اپراتور ندارند. این دوربینها بهصورت مکانیزه تخلفات را رصد و اعمال قانون میکنند و همان لحظه پیامک جریمه برای راننده ارسال میشود. این سامانهها قادرند خودروهای دارای پارک دوبل را بهصورت خودکار تشخیص دهند و در حال حاضر ۱۰۴ نقطهی پرترافیک در سطح شهر با استفاده از این فناوری شناسایی و در حال رفع هستند.
فرخزاده تصریح کرد: در حوزه شهر هوشمند، طرحهایی مانند اسمارتسیتی و اسمارتپارکینگ در دستور کار است که بر اساس آن شهروندان میتوانند محل و زمان پارک خود را از قبل رزرو کنند. همچنین در حال بررسی سامانهی RF-ID برای کنترل هوشمند معاینهی فنی و عوارض خودرو هستیم تا خدمات شهری به شکل کاملاً دیجیتال و هوشمند ارائه شود.
معاون شهردار شیراز با اشاره به جایگاه این کلانشهر در آیندهی مدیریت هوشمند ترافیک گفت: انتظار میرود شیراز در آینده نزدیک در میان شهرهای برتر جهان از نظر بهکارگیری هوش مصنوعی در حوزهی حملونقل و ترافیک قرار گیرد.
او تأکید کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز آماده حمایت از پایاننامههای دانشجویی مفید و مرتبط با حوزه حملونقل و همکاری با نخبگان و پژوهشگران هستند تا خروجیهای علمی و فناورانه مؤثری برای ارتقای ناوگان حملونقل ارائه شود.
فرخ زاده همچنین بیان کرد: در قالب این همکاری، مقرر شد نشست تخصصی و تحلیلی هفته حملونقل با همکاری دانشگاه برگزار و تورهای علمی و پژوهشی برای استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز اجرا شود تا از نزدیک در جریان پروژههای بزرگ شهری قرار گیرند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز کفت: هماکنون بزرگترین ایستگاههای مترو کشور در شیراز در حال ساخت است و ما میخواهیم دانشگاهها در این مسیر مشارکت واقعی داشته باشند.
محمدجواد دهقانی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، نیز با تأکید بر اهمیت این همکاری اظهار داشت: این دانشگاه با ظرفیت بالای علمی و پژوهشی خود آماده است در موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی، انرژیهای نو، ترافیک هوشمند و مدیریت شهری نوین همکاری نزدیکی با شهرداری داشته باشد.
به گفته او، این تفاهمنامه بستری فراهم میکند تا پژوهشهای دانشگاهی مستقیماً در خدمت توسعهی شهری قرار گیرد و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان بینجامد.
گفتنی است، بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین در زمینههایی، چون پژوهشهای مشترک، تعریف پایاننامههای کاربردی، برگزاری همایشها و جشنوارههای ایدهپردازی، تشکیل هیئتهای اندیشهورز، آموزش تخصصی کارکنان شهرداری و ایجاد پژوهشکدهی حملونقل و ترافیک همکاری خواهند داشت.
در پایان این مراسم، دو طرف بر استمرار تعامل میان صنعت و دانشگاه تأکید و اعلام داشتند که اجرای این تفاهمنامه میتواند الگویی موفق از پیوند علم و مدیریت شهری در کشور باشد.
منبع: شهرداری شیراز