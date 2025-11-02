باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری، در این نشست با قدردانی از تلاش‌های گروه فاتح، تأکید کرد: احداث این دانشکده نه‌تنها گامی بزرگ در جهت تربیت خلبانان جوان و متخصص است، بلکه پاسخی به نیاز‌های حیاتی استان در حوزه‌های اورژانس هوایی، پشتیبانی از حوادث غیرمترقبه، ژئوفیزیک هوایی و تاکسی هوایی خواهد بود.

امیری تصریح کرد: فارس با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی و انسانی، شایسته تبدیل شدن به قطب هوانوردی جنوب کشور است.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت نقش کارآفرینان در پیشرفت ملی، از تلاش‌های گروه‌های صنعتی فعال در این حوزه قدردانی کرد. وی با بیان این‌که گروه فاتح در حوزه‌های مختلف صنعتی، انرژی و کشاورزی عملکردی موفق داشته است، اظهار داشت: خوش‌نامی این مجموعه در سطح ملی، سرمایه‌ای ارزشمند است که از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و تعهد به توسعه کشور نشأت می‌گیرد چراکه کارآفرینان با وجود دشواری‌ها با انگیزه و مسئولیت‌پذیری، مسیر رشد و شکوفایی را هموار می‌کنند.

نماینده عالی دولت در استان با تقدیر از روحیه تلاش، نوآوری و توجه به کیفیت در عملکردِ گروه فاتح، انتخاب استان فارس را برای توسعه صنعت هوایی، انتخابی هوشمندانه و مبتنی بر ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی این استان دانست و اظهار داشت: فارس در تربیت نیروی متخصص هوانوردی همواره پیشتاز بوده و بسیاری از خلبانانی که در مراکز بین‌المللی فعالیت می‌کنند از اهالی این استان فارس هستند.

امیری تربیت خلبانان جوان به ویژه در حوزه پرواز هلی‌کوپتر را یکی از نیاز‌های ضروری صنعت هوانوردی کشور عنوان و تأکید کرد: فعالیت در این حوزه نیازمند دقت، انرژی و توان یادگیری بالاست و جوانان می‌توانند نقش مؤثری در ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات هوایی ایفا کنند.

او با اشاره به اهمیت ایمنی در حوزه حمل‌ونقل هوایی گفت: توجه به آموزش‌های تخصصی و تقویت زیرساخت‌های فنی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد و افزایش آمادگی کشور در حوزه‌های امدادی، خدماتی و پشتیبانی ایفا کند و توسعه مراکز آموزشی در زمینه خلبانی، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر ارتقاء توانمندی‌های ملی در این حوزه به شمار می‌رود.

استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و زیرساخت‌های مناسب، آمادگی دارد تا در مسیر توسعه صنعت هوانوردی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.



در این نشست که با حضور محمودرضا رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، سید محمدعلی فاطمی مدیر عامل گروه فاتح و سایر مدیران مربوطه برگزار شد، جزئیات راه‌اندازی دانشکده تخصصی خلبانی هلی‌کوپتر تشریح و ابعاد و مراحل اداری واگذاری زمین برای آغاز عملیات اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته فاطمی، زمین پیشنهادی برای احداث این مجموعه بین ۳۰ تا ۵۰ هکتار است و اکنون با دریافت مجوز‌های لازم، آماده واگذاری و آغاز عملیات اجرایی است.