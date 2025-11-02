مرکز رسانه قوه قضاییه شایعات پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه؛ در پی انتشار مطالبی از اساس کذب در برخی رسانه‌های معاند پیرامون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز رسانه دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای تصریح می‌دارد پس از برخورد قاطع مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با جریان‌های مدعی نفوذ در دستگاه قضایی و جریان‌های فاسد اداری؛ و همچنین مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی و پیشگامی این دستگاه در برخورد علمی و عملی با ظواهر مختلف فساد در دوره تحول و تعالی؛ برخی عوامل که احیانا در موقعیت‌های مختلف با برخورد حفاظتی و ضد فساد مواجه شده‌اند با بهره‌مندی از منابع خبری فاقد اعتبار شایعاتی پیرامون برخی مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردند که این شایعات از اساس کذب بوده و صحت ندارد.

این بیانیه می‌افزاید: هیچگونه بازداشت و یا کشف فسادی در این مرکز اتفاق نیفتاده است. 

مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرده است است وفق تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه، مبارزه و مقابله قاطعانه، مدبرانه، حرفه‌ای و بدون اغماض با مُفسد و مَفسده، در صدر اولویت‌های کاری قوه قضاییه و حفاظت و اطلاعات است.

برچسب ها: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ، تکذیب خبر
خبرهای مرتبط
تکذیب ترور امام جمعه شمس‌آباد دزفول
روابط عمومی وزارت نیرو:
خبر «بی‌اطلاعی وزیر از پایان خاموشی‌ها» جعلی است
دادستان مشهد در خصوص انتشار اخبار کذب هشدار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چرا توجیه می کنید در قوه قضائیه هم فساد خوبش هم وجود دارد واینکه کسی دستگیر نشده وشایعه است صحیح. ان شائ الله که ریشه فساد در هر کجا که هست ریشه کن شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حالا مثلاً اگر باشه، تأیید می‌کنن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
نه بابا هیچ کس نمی گوید دوغ ما ترشه !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از این که فساد در تمامی ادارات حتی قوه قضائیه هست نمی شود انکار کرد پول بدی زودتر کارت را می افتد همه جا پول حرف اول را می‌زند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دیگه باید دنبال آدم سالم گشت
۲
۸
پاسخ دادن
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
آخرین اخبار
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور
چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
زورگیران خشن دستگیر شدند
فعال غیر مجاز ارزی در پایتخت دستگیر شد
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
سند فاز یک محله بروجردی بعد از ۳۵ سال نهایی شده است/ ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه
نسل دیجیتال و بحران کم‌توجهی: چگونه رسانه‌ها می‌توانند خطرناک باشند؟
آقامیری: ضرورت ورود دادستانی برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی با تخلفات ساخت و ساز
رویکرد تازه بهزیستی در حمایت از کودکان/ از مراکز شبانه‌روزی تا خانه‌های خانواده‌محور
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
تشکری هاشمی: بجای هزینه برای تخریب منتقدان، پول‌ها را خرج بهبود شهر کنید
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است/ پاساژ‌های ناایمن تا زمان ایمن سازی، اجازه فعالیت نداشته باشند
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار