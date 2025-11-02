باشگاه ولورهمپتون از اخراج ویتور پریرا سرمربی خود به دلیل کسب نتایج ضعیف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه ولورهمپتون اعلام کرد ویتور پریرا سرمربی خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار کرده است.

دیروز ولورهمپتون با نتیجه ۳ - ۰ مقابل فولام مغلوب شد.

ولورهمپتون تا هفته دهم لیگ برتر انگلیس بردی کسب نکرده و با ۲ امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

پریرا در دسامبر سال گذشته جانشین گری اونیل شد و ابتدای این فصل قرارداد خود را تا ۲۰۲۸ تمدید کرده بود، اما او نیز در نهایت به سرنوشت اونیل دچار شد.

جیمز کالینز سرمربی تیم زیر ۲۱ سال و ریچارد واکر سرمربی تیم زیر ۱۸ سال تمرینات را برگزار خواهند تا باشگاه سرمربی بعدی را مشخص کند.

جف شی رئیس اجرایی ولورهمپتون گفت: ویتور و تیمش خستگی‌ناپذیر برای ولوز تلاش کردند و فصل گذشته به ما در عبور از یک دوره چالش‌برانگیز کمک کردند که از آنها سپاسگزاریم.

او ادامه داد: متاسفانه شروع این فصل ناامیدکننده بوده است و با وجود تمایل شدید ما برای دادن زمان و مسابقات به سرمربی برای یافتن پیشرفت، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید تغییری ایجاد کنیم.

شی خاطرنشان کرد: ما از ویتور و دستیارانش به خاطر تلاش‌هایشان تشکر می‌کنیم و برایشان بهترین‌ها را در آینده آرزومندیم.