باشگاه ولورهمپتون از اخراج ویتور پریرا سرمربی خود به دلیل کسب نتایج ضعیف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه ولورهمپتون اعلام کرد ویتور پریرا سرمربی خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار کرده است.

دیروز ولورهمپتون با نتیجه ۳ - ۰ مقابل فولام مغلوب شد.

ولورهمپتون تا هفته دهم لیگ برتر انگلیس بردی کسب نکرده و با ۲ امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

پریرا در دسامبر سال گذشته جانشین گری اونیل شد و ابتدای این فصل قرارداد خود را تا ۲۰۲۸ تمدید کرده بود، اما او نیز در نهایت به سرنوشت اونیل دچار شد.

جیمز کالینز سرمربی تیم زیر ۲۱ سال و ریچارد واکر سرمربی تیم زیر ۱۸ سال تمرینات را برگزار خواهند تا باشگاه سرمربی بعدی را مشخص کند.

جف شی رئیس اجرایی ولورهمپتون گفت: ویتور و تیمش خستگی‌ناپذیر برای ولوز تلاش کردند و فصل گذشته به ما در عبور از یک دوره چالش‌برانگیز کمک کردند که از آنها سپاسگزاریم.

او ادامه داد: متاسفانه شروع این فصل ناامیدکننده بوده است و با وجود تمایل شدید ما برای دادن زمان و مسابقات به سرمربی برای یافتن پیشرفت، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید تغییری ایجاد کنیم.

شی خاطرنشان کرد: ما از ویتور و دستیارانش به خاطر تلاش‌هایشان تشکر می‌کنیم و برایشان بهترین‌ها را در آینده آرزومندیم.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، ولورهمپتون
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
پیروزی منچسترسیتی با درخشش هالند/ نیوکاسل شکست خورد + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
لیگ برتر انگلیس؛
شکست منچسترسیتی و پیروزی آرسنال/ یکه تازی توپچی ها در صدر جدول+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وضعیت صدور ویزای فوتبالی‌ها برای آمریکا/ ابهام مدرک تحصیلی رییس فدراسیون بدنسازی
بارسلونا ۳-۱ الچه/ بازگشت به مسیر پیروزی بعد از شکست در ال کلاسیکو + فیلم
ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در الجزایر مشخص شد؛ حضور پاکدامن در هاله‌ای از ابهام
داور سنگاپوری، قاضی مسابقه الوحدات و استقلال
بازگشت سینر به صدر رنکینگ با قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
قدردانی قلعه نویی از برانکو برای زحماتش در فوتبال ایران + عکس
صعود شطرنجبازان ایران به دور دوم جام جهانی
پیروزی نفس‌گیر اینتر در ثانیه‌های پایانی؛ دشت سه امتیاز در خارج از خانه
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ مدال نقره میکس تیمی تپانچه به ایران رسید
منچسترسیتی ۳ - ۱ بورنموث/ هیولای نروژی باز هم کار را برای پپ درآورد + فیلم
آخرین اخبار
بارسلونا ۳-۱ الچه/ بازگشت به مسیر پیروزی بعد از شکست در ال کلاسیکو + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۱ بورنموث/ هیولای نروژی باز هم کار را برای پپ درآورد + فیلم
داور سنگاپوری، قاضی مسابقه الوحدات و استقلال
بازگشت سینر به صدر رنکینگ با قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
وضعیت صدور ویزای فوتبالی‌ها برای آمریکا/ ابهام مدرک تحصیلی رییس فدراسیون بدنسازی
صعود شطرنجبازان ایران به دور دوم جام جهانی
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ مدال نقره میکس تیمی تپانچه به ایران رسید
کاراته ایران نایب قهرمان مسابقات بین‌المللی روسیه شد
پیروزی نفس‌گیر اینتر در ثانیه‌های پایانی؛ دشت سه امتیاز در خارج از خانه
ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در الجزایر مشخص شد؛ حضور پاکدامن در هاله‌ای از ابهام
قدردانی قلعه نویی از برانکو برای زحماتش در فوتبال ایران + عکس
کاهش چشمگیر غرق شدگان در استان‌های ساحلی
ویتور پریرا از ولورهمپتون اخراج شد
کارزاری با امضا‌های مشکوک؛ جعل امضا برای برکناری رئیس ژیمناستیک!
حدادی: مهم‌ترین هدف پرسپولیس جلب اعتماد هواداران است
فرصت دوباره برای قلی‌زاده در مصاف استقلال با الوحدات اردن
استقلال پس از فیفادی هجومی‌تر می‌شود
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
اسکوچیچ: برابر الشرطه بازی سختی خواهیم داشت
از انتقاد شمسایی از میزبانی عربستان تا اتفاقی جدید در داوری + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
دو عنوان قهرمانی طباطبایی در گرندپری فرانسه
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازی‌ها شدند
ثبت نام نهایی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کاهش سهمیه وزنه‌برداری
شکست اینترمیامی در شب گلزنی مسی/ کار شاگردان ماسکرانو به بازی سوم کشیده شد
لیورپول ۲ - ۰ استون ویلا/ پایان کابوس اشلوت
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
تاتنهام ۰ - ۱ چلسی/ آبی‌ها فاتح داربی لندن+ فیلم