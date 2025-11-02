بازیگران نمایش «دوستان با محبت» به کارگردانی اسماعیل خلج معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مدیررسانه اثر، بازیگران نمایش «دوستان با محبت» به نویسندگی حمید جبلی با کارگردانی اسماعیل خلج برای اجرا در بوتیک هنر ایران معرفی شدند.

اصغر سمسارزاده، مریم پیوندحیدری، فرزاد برهمن و اسماعیل خلج بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

رحمت امینی، کارگردان و مدرس تئاتر به عنوان مشاور پروژه این گروه نمایشی را همراهی می‌کند.

علیرضا گیلوری و میلاد اسکندری نیز تهیه‌کنندگی این پروژه نمایشی را برعهده دارند.

«دوستان با محبت» روایت سه رفیق قدیمی تئاتر است که سال‌ها پس از درگذشت یکی از آنها، دخترِ او تصمیم می‌گیرد آخرین نوشته پدرش را با همکاری دو دوست بازمانده‌اش بر صحنه زنده کند.

جزئیات بلیت‌فروشی این اثر به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.