رئیس‌جمهور، در بازدید از نمایشگاه گزیده‌ای از دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و توانمندی‌های متخصصان این نهاد، بر هماهنگی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای پشتیبانی از دستاورد‌های این نهاد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور امروز ۱۱ آبان ماه در بازدید از نمایشگاه گزیده‌ای از دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، دست‌نوشته‌ای را در دفتر یادبود نمایشگاه به یادگار گذاشت که متن آن به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

امروز یازدهم آبان ماه از نمایشگاه عزیزان جهاددانشگاهی بازدید داشتیم. از دست آورد‌ها و توانمندی‌های حاصل از زحمات این عزیزان و امکان جهت اصلاح در بسیاری از زمینه‌های کاری قابل تقدیر است.

به امید خدا هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت بهره برداری و پشتیبانی لازم در جهت رشد و توسعه این تلاشگران عزیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

 

دست‌نوشته رئیس‌جمهور

برچسب ها: رئیس جمهور ، دولت چهاردهم ، جهاد دانشگاهی
خبرهای مرتبط
با حضور وبیناری رییس جمهور صورت گرفت:
امضای قراردادهای بزرگترین طرح جمع آوری گازهای مشعل کشور در اهواز
نمایشگاه دستاورد‌های جهاد دانشگاهی، بستری برای تعامل و رفع چالش‌ها
نمایشگاه دستاورد‌های علمی و فناوری جهاد دانشگاهی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی سپاه: در ترور شهید هنیه خراب‌کاری در کار نبود
مقام ارتش: دشمن در صورت تکرار اشتباه، با پاسخی قاطع‌تر مواجه می‌شود
وزارت امور خارجه خادم زائران بیت الله الحرام است
گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاورد‌های یکساله گذشته
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به سیدمصطفی تاج‌زاده
تاکید مشاور رئیس‌جمهور بر اهمیت همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها
آخرین اخبار
گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاورد‌های یکساله گذشته
سخنگوی سپاه: در ترور شهید هنیه خراب‌کاری در کار نبود
وزارت امور خارجه خادم زائران بیت الله الحرام است
مقام ارتش: دشمن در صورت تکرار اشتباه، با پاسخی قاطع‌تر مواجه می‌شود
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به سیدمصطفی تاج‌زاده
تاکید مشاور رئیس‌جمهور بر اهمیت همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها
بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی
چهارمین جلسه شورای مشاوران نسل زد شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد
پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر سال آینده وارد مدار می‌شود
عارف: دولت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر است
پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتری می‌سازیم
انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان
دیدار سفیر جدید ایران در هند با عراقچی
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور الجزایر
اعلام وصول سوالی درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیک از وزیر کار
دیدار رئیس‌جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان تهران اعلام شد
موافقت مجلس با تشکیل مرکز توسعه خدمات پردازشی و نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی
دیدار عراقچی با خانواده استاد دانشگاه ایرانی زندانی در ترکیه
قالیباف: توافق با تلگرام کذب است/ پلتفرم‌های خارجی باید مقررات ایران را بپذیرند
افشای ماهیت واقعی تمدن غرب خدمتی به بشریت است/ نظام سلطه در چالش‌های جدی نظری و عملی فرو رفته است
موافقت مجلس با اصلاح قانون حذف چهار صفر از پول رسمی
بررسی ایرادات شورای نگهبان به حذف چهار صفر از پول ملی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۱ آبان
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع