باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابطعمومی جهاددانشگاهی، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور امروز ۱۱ آبان ماه در بازدید از نمایشگاه گزیدهای از دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، دستنوشتهای را در دفتر یادبود نمایشگاه به یادگار گذاشت که متن آن به شرح زیر است:
بسمه تعالی
امروز یازدهم آبان ماه از نمایشگاه عزیزان جهاددانشگاهی بازدید داشتیم. از دست آوردها و توانمندیهای حاصل از زحمات این عزیزان و امکان جهت اصلاح در بسیاری از زمینههای کاری قابل تقدیر است.
به امید خدا هماهنگیهای لازم با سازمانها و وزارتخانهها جهت بهره برداری و پشتیبانی لازم در جهت رشد و توسعه این تلاشگران عزیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.