باشگاه خبرنگاران جوان - در کشور شرکتهای خودروسازی بسیاری به منظور تامین بازار خودرو فعالیت میکنند. شرکت سایپا یکی از این شرکتهای خودروساز است که خودروهای متنوعی را روانه به خریداران تحویل داده است. خودروی کوئیک و اطلس از جمله خودروهای پرطرفدار این شرکت است که مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است.
اما مدتی است که تاخیر در تحویل خودرو مشتریان نگران و سردرگم کرده و مشکلاتی را پیش روی آنها فرار داده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
لطفا اگر امکانش هست در بخش خودرو یک گزارش در مورد شرکت پارس خودرو و تاخیر در تحویل خودروهایش تهیه کنید. ما خریداران کوئیک بالای صد روز و خریداران خودروی اطلس بالای ۶ ماه است که خودرویی تحویل نگرفتهایم وهیچ پاسخگویی صحیحی از سمت شرکت و حتی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کشوردریافت نمیکنیم. لطفا با رسانهای کردن این موضوع صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.