باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) فرشید فلاح لاله زاری امروز یکشنبه، ۱۱ آبان در نشست خبری بیست و دومین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) گفت: شعار این دوره از جشنواره «ایران امام رضا (ع)» است و ۳۲ برنامه به میزبانی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بیست و دومین دوره جشنواره امام رضا (ع) در ۹ بخش برگزار می‌شود، اظهار داشت: بخش‌های اصلی جشنواره شامل شعر و ادبیات، هنر‌های نمایشی، ادبیات کودک و نوجوان، فضای مجازی، فیلم، هنر‌های تجسمی، آوا‌ها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی است.

فلاح به تشریح جزئیات هر یک از این جشنواره‌ها پرداخت و گفت: جشنواره شعر رضوی در سی امین دوره خود به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد و پانزدهمین جشنواره شعر ترکی رضوی نیز در سطح بین المللی خواهد بود که پیش‌نشست‌های این جشنواره در ترکیه برگزار می‌شود و ترک زبان‌های سراسر جهان می‌توانند در آن شرکت کنند.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا (ع) از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رضوان به میزبانی یزد خبر داد و گفت: ما تلاش کرده‌ایم از متخصصان و نخبگان در برگزاری جشنواره‌ها استفاده کنیم که به عنوان نمونه دبیر جشنواره فیلم رضوان بهروز شعیبی بازیگر و فیلم ساز شناخته شده کشور است.

وی به جشنواره شعر عربی رضوی در سطح بین المللی اشاره کرد و گفت: عرب زبان‌های ارادتمند به ساحت خورشید هشتم می‌توانند آثار شعری خود را به دبیرخانه این جشنواره در خوزستان ارسال کنند.

به گفته فلاح، پانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر ترکی در آذربایجان غربی و چهاردهمین دوسالانه ملی مشاعره رضوی در چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد. در بخش هنر‌های نمایشی نیز هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در آذربایجان شرقی، چهارمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان در هرمزگان و چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

وی افزود: تمامی برنامه‌های جشنواره در سطح ملی طراحی می‌شوند و بستر حضور هنرمندان و علاقه‌مندان از سراسر ایران و دیگر کشور‌ها فراهم می‌شود. استان‌های لرستان و ایلام به‌ترتیب میزبان شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی و شانزدهمین جشنواره ملی سفرنامه و خاطره‌نویسی رضوی خواهند بود. در بخش هنر‌های تجسمی نیز هفدهمین دوسالانه ملی نگارگری رضوی به یاد استاد محمود فرشچیان در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

مدیرعامل بیناد بین المللی امام رضا (ع) اضافه کرد: امسال برای نخستین‌بار جشنواره ملی دوسالانه آهنگ‌سازی نغمه‌های رضوی در استان فارس و هفتمین جشنواره ملی آوا‌ها و نوا‌های رضوی در استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال بر جوان‌گرایی در جشنواره امام رضا (ع) تاکید داریم و به عنوان نمونه در بخش خوشنویسی سقف سنی ۳۰ سال برای داوران تعیین شده است.

فلاح ادامه داد: در تمامی جشنواره‌هایی که متن‌محور هستند، آثار ابتدا در قالب طرح بررسی می‌شوند. همچنین در این دوره تلاش می‌شود بیش از گذشته به معارف رضوی پرداخته شود تا از نماد‌های ظاهری فراتر رفته و مفاهیم عمیق‌تر، چون مدارا، مهرورزی و بینش اخلاقی امام‌رضا (ع) برجسته شود.

وی با بیان این که جشنواره رضوی فضایی برای نشاط آفرینی فرهنگی، تعامل هنری، کشف استعداد‌های نو و ترویج معارف رضوی را فراهم می‌کند، افزود: با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، بخش سرود رضوی به‌صورت مستقل برگزار می‌شود و بخش کتابخوانی با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا خواهد شد.

فلاح درباره همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و آستان قدس رضوی گفت: ما تعامل خوبی با آستان قدس رضوی داریم و این آستان علاوه بر میزبانی از جشنواره کتاب سال رضوی و جشنواره رسانه‌ای امام رضا (ع)، در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم رضوان نیز مشارکت خواهد کرد. همچنین با توجه به تفاهمی که منعقد کرده‌ایم، رمان‌های فاخر رضوی با حمایت انتشارات به نشر منتشر خواهد شد.

مدیر عامل بنیاد امام رضا (ع) افزود: اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در ایام دهه کرامت و همزمان با سالروز ولادت امام رئوف (ع) در مشهد برگزار خواهد شد و برگزیدگان و خادمان نمونه فرهنگ رضو‌ی داخل و خارج از کشور تجلیل خواهند شد.