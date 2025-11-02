باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که تیمی از صلیب سرخ و شاخه نظامی حماس (گردانهای القسام) در حال آماده شدن برای ورود به محله شجاعیه در شرق شهر غزه هستند تا اجساد اسرای اسرائیلی را پیدا کنند.
طبق توافقنامه آتشبس غزه، حماس ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ میدهد و در عوض دو هزار اسیر فلسطینی که در زندانهای رژیم اسرائیل هستند، به خانه بازمیگردند. همچنین طبق این توافق، حماس ۲۸ اسیر اسرائیلی را که در حملات صهیونیستها در سراسر نوار غزه کشته شده و اکنون زیر آوار هستند، جستوجو کرده و بازمیگرداند.
گفته میشود در حال حاضر، یازده جسد اسرائیلی در غزه باقی مانده است.
منبع: الجزیره