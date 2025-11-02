 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه یکی از اصول مهم پدافند غیر عامل رعایت اصل وحدت در فرماندهی و تصمیم گیری در مواقع بحرانی است گفت: در کنار وحدت فرماندهی بر اصل پراکندگی تاکید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -بهرام سرمست در مراسم تجلیل از مدیران و مربیان رزمایش پدافند غیرعامل دانش آموزی یکی از اصول مهم پدافند غیر عامل را رعایت اصل وحدت در فرماندهی و تصمیم گیری در مواقع بحرانی دانست و گفت: در کنار وحدت فرماندهی بر اصل پراکندگی تاکید می‌شود و این به این معناست که در شرایط بحرانی باید در حوزه‌های مختلف تفویض اختیار صورت گیرد تا همه با وحدت  یکدلی و تصمیم گیری‌های درست در جهت رفع بحران بکوشند.

 سرمست افزود: در جامعه جهانی امروز اصل بر تاب آوری در مقابل تهدیدا و فشارهاست و افرادی ماندگاری بیشتری خواهند داشت که در مقابل مشکلات و بحران‌ها تاب آوری بیشتری داشته باشند پس باید با آگاهی بخشی و آموزش فرزندانمان را نیز برای شرایط بحرانی آماده کنیم تا در مواقع حساس قدرت تصمیم گیری بالا و درستی داشته باشند.

علی امیری راد  مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی هم در این مراسم پدافند غیر عامل را مکمل پدافند عامل دانست و گفت:نیروی انسانی سرمایه‌های اصلی کشورمان هستند و باید مصون سازی در این زمینه صورت گیرد و این مصون سازی محقق نمی‌شود مگر با پدافند غیر عامل. 

 امیری راد به اهمیت پدافند غیر عامل در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: جنگ امروز جنگ ترکیبی است و اکنون دشمن پشت خاکریز نمی‌جنگد بلکه این بار تاب آوری مردم را نشانه رفته و سعی بر این دارد که مردم را در خدمات گیری زمینه‌های مختلف دچار مشکل کند و در این راه از علوم روز ، تکنولوژی‌های روز و فضای سایبری و مجازی کمک گرفته است بنابراین ما نیز پدافند غیر عامل را باید از آموزش و پرورش و از سنین پایین و مدارس شروع کنیم. 

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز با اشاره به نقش بی بدیل آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و نهادینه سازی پدافند غیر عامل گفت: در دنیای امروز که تهدیدات نظامی ، سایبری ، زیستی و فرهنگی به شکل‌های مختلف و جدیدی بروز می‌کند دفاع هوشمندانه آموزش و پرورش از کلاس‌های درس شروع می‌شود و اگر دانش آموزان با مفاهیم پدافند غیر عامل ، بحران‌ها ، رعایت ایمنی ، حفظ آرامش و تصمیم گیری درست و در لحظه بحرانی آشنا شده و متناسب با این شرایط تربیت شوند جامعه‌ای مقاوم ، آگاه و پایدار خواهیم داشت.

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، استاندار آذربایجان شرقی
