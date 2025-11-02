باشگاه خبرنگاران جوان - هفتادمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید اسپانیا (SEMINCI) به کار خود پایان داد و فیلم «مغز متفکر» ساخته کلی رایکارت از آمریکا و «ماژلان» به کارگردانی لاو دیاز از فیلیپین به‌طور مشترک برنده جایزه گندم طلایی بهترین فیلم شدند.

در سایر بخش‌هاف جایزه گندم نقره‌ای به فیلم «دوست ساکت» از ایلدیکو انیدی رسید و این فیلم همچنین جایزه‌ی گندم سبز را برای نگاه امیدبخش به بحران‌های جهانی دریافت کرد.

جایزه کارگردانی هم به ازکیل سالیناس و رامیرو سونسینی برای فیلم آرژانتینی «شب در حال محو شدن است» تعلق گرفت.

همچنین اوا ویکتور برای فیلم «متاسفم، عزیزم» و هری ملینگ برای فیلم «پیلیون» نیز جوایز بازیگری را دریافت کردند.

جایزه‌ی ویژه داوران به بازیگران غیرحرفه‌ای فیلم «لیونل» تعلق گرفت که نقش اعضای یک خانواده واقعی را بازی می‌کنند.

همچنین جایزه‌ی بهترین فیلم‌برداری به کریستوفر بلاولت برای فیلم «مغر متفکر» رسید و جایزه بهترین فیلمنامه هم به فرناندو فرانکو و بگونیا آروستیگی برای فیلم «زیرزمینی» اعطا شد.

هیات داوران انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم (فیپرشی)، فیلم «دو دادستان» ساخته سرگئی لوزنیتسا را به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب کردند و در بخش جایزه تماشاگران، فیلم «همنت» نساخته کلوئه ژائو، برگزیده شد.

فرنوش صمدی سینماگر ایرانی نیز با فیلم «میان رویا و امید» یکی از جوایز جنبی جشنواره فیلم وایادولید را به خود اختصاص داد.

هفتادمین جشنواره فیلم وایادولید از ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر (۲ تا ۱۰ آبان) در اسپانیا برگزار شد.