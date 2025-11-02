معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، از عدم نظارت کامل وزارت جهاد کشاورزی بر سامانه بازارگاه خبر داد و اعلام کرد که سازمان بازرسی به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای ویژه برای بررسی موضوع تأمین و واردات نهاده‌های دامی تشکیل داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، با تأیید بر اینکه «نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته است»، اعلام کرد که سازمان بازرسی به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای ویژه برای بررسی دقیق موضوع تأمین و واردات نهاده‌های دامی تشکیل داده است.

اسدیان با به چالش کشیدن ساختار فعلی کنترل بازار، عملکرد سامانه «بازارگاه» را زیر سؤال برد و تأکید کرد: «هماهنگی میان پنج پارامتر کلیدی بازار، شکست خورده است.» وی این پارامترها را ثبت سفارش، قیمت ارزی، قیمت ریالی، ذخایر و تخصیص برشمرد و افزود: «عدم اجرای صحیح این پارامترها به طور هماهنگ، عملاً کنترل بازار را غیرممکن کرده است.»

افشای خالی‌فروشی و فشار بر تولیدکنندگان

معاون سازمان بازرسی همچنین به تخلف جدی «خالی‌فروشی» در این سامانه اشاره کرد و گفت: «در این فرآیند، کالا پیش از ترخیص یا حتی قبل از موجود شدن فیزیکی، به فروش رفته و پول آن به مدت طولانی (بین یک تا چهار ماه) از تولیدکنندگان، یعنی دامداران و مرغداران، دریافت شده است.» به گفته وی، نتیجه مستقیم این سوءمدیریت، واداشتن تولیدکنندگان به خرید نهاده‌ها با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد برای تداوم فعالیت بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی: انحصار در واردات جایی ندارد

در ادامه، اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نبود مدیریت ساختارمند تنظیم بازار و فقدان برنامه‌های جایگزین را از دیگر مشکلات اخیر در حوزه واردات و تأمین نهاده‌ها دانست.

بندانی بر لزوم شکستن انحصارهای موجود تأکید کرد و گفت: «نباید کل فرآیند واردات را به یک یا دو شرکت محدود کرد. باید راه برای شرکت‌های جدید باز شود، زیرا ممکن است توانایی و قابلیت شرکت‌های تازه‌وارد از شرکت‌های قدیمی‌تر بیشتر باشد.»

وی تأکید کرد که نباید صحنه اقتصادی را طوری طراحی کرد که کشور مجدداً با مشکلات ناشی از تمرکز و ناکارآمدی مواجه شود. این اظهارات با تأیید آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همراه شد که به صراحت مشکل «خالی‌فروشی نهاده‌های دامی» در سامانه بازارگاه را یکی از عوامل بروز مشکل در روند توزیع دانست.

استفاده گسترده از روغن پالم در شیرینی و شکلات‌های تولیدی در کشور

رئیس‌ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات پالم اختصاص داده می‌شود که ۸۵ درصد آن در شیرینی و شکلات ایرانی استفاده می‌شود.

