۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد

صندوق بیمه کشاورزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده، بار دیگر نقش کلیدی خود را در صیانت از امنیت غذایی و پایداری تولیدات بخش کشاورزی به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نیمه نخست سال جاری و با عاملیت بانک کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی با رویکردی حمایتی و پاسخ‌گو، افزون بر ۱۵ هزار میلیارد ریال غرامت به بهره‌برداران خسارت دیده بخش کشاورزی در سراسر کشور پرداخت کرده است.

براساس این گزارش، این میزان غرامت در ۱۲ زیربخش شامل محصولات زراعی، گیاهان دارویی، دام و طیور، محصولات باغی، آبزیان، سرمایه، تنه درختان، منابع طبیعی، ابنیه، سبزی و صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای پرداخت شده و فرآیند پرداخت‌ها همچنان در حال انجام است.

شایان ذکر است، پرداخت کامل غرامت زیربخش دام و طیور، پرداخت غرامت به نخل‌کاران و ارزیابی خسارت بیش از ۹۵ درصد استان‌های کشور، از مهم‌ترین اقدامات اجرایی و اثرگذار صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری به شمار می‌رود.

صندوق بیمه کشاورزی به عنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه بانک کشاورزی، با استمرار روند پرداخت غرامت‌ها و تکمیل ارزیابی‌ها، تأکید کرده است که حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه همچنان در اولویت مأموریت‌های این صندوق قرار دارد.

