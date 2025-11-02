باشگاه خبرنگاران جوان - «نورالدین آهی» مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها امروز یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ در دیدار با امام‌جمعه زنجان، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های دینی و اجرایی برای خدمت مؤثر به مردم تأکید کرد.

وی همچنین ضمن ارایه گزارشی از برنامه‌های دولت چهاردهم در زمینه تقویت ارتباط دولت با مردم و تشکل‌های مدنی، بر اهمیت گفت‌و‌گو، همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها تأکید کرد.

امام‌جمعه زنجان نیز ضمن قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با استان‌ها، خواستار تداوم همکاری و هماهنگی میان مجموعه دولت و نهاد‌های مردمی و دینی شد.