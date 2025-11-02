مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها در دیدار با امام جمعه زنجان، ضمن ارایه گزارشی از برنامه‌های دولت چهاردهم در زمینه تقویت ارتباط دولت با مردم و تشکل‌های مدنی، بر اهمیت گفت‌و‌گو، همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «نورالدین آهی» مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها امروز یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ در دیدار با امام‌جمعه زنجان، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های دینی و اجرایی برای خدمت مؤثر به مردم تأکید کرد.

وی همچنین ضمن ارایه گزارشی از برنامه‌های دولت چهاردهم در زمینه تقویت ارتباط دولت با مردم و تشکل‌های مدنی، بر اهمیت گفت‌و‌گو، همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها تأکید کرد.

امام‌جمعه زنجان نیز ضمن قدردانی از رویکرد دولت در تعامل با استان‌ها، خواستار تداوم همکاری و هماهنگی میان مجموعه دولت و نهاد‌های مردمی و دینی شد.

برچسب ها: مشاور رئیس جمهور ، همدلی ، اعتمادسازی ، امام جمعه زنجان
خبرهای مرتبط
گزارشی از رویداد ملی «ایران همدل»
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
قرارگاه ملی و استانی مسجد آغاز به کار کرد
گلستان باید در سطح ملی شناخته شود/گفتگوی ملی رمز وفاق و توسعه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی سپاه: در ترور شهید هنیه خراب‌کاری در کار نبود
پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتری می‌سازیم
اعلام وصول سوالی درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیک از وزیر کار
پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر سال آینده وارد مدار می‌شود
دیدار رئیس‌جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
مقام ارتش: دشمن در صورت تکرار اشتباه، با پاسخی قاطع‌تر مواجه می‌شود
موافقت مجلس با تشکیل مرکز توسعه خدمات پردازشی و نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی
چهارمین جلسه شورای مشاوران نسل زد شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد
وزارت امور خارجه خادم زائران بیت الله الحرام است
مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان تهران اعلام شد
آخرین اخبار
گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاورد‌های یکساله گذشته
سخنگوی سپاه: در ترور شهید هنیه خراب‌کاری در کار نبود
وزارت امور خارجه خادم زائران بیت الله الحرام است
مقام ارتش: دشمن در صورت تکرار اشتباه، با پاسخی قاطع‌تر مواجه می‌شود
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به سیدمصطفی تاج‌زاده
تاکید مشاور رئیس‌جمهور بر اهمیت همدلی و اعتمادسازی در استان‌ها
بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی
چهارمین جلسه شورای مشاوران نسل زد شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد
پروژه آب‌شیرین‌کن بوشهر سال آینده وارد مدار می‌شود
عارف: دولت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر است
پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتری می‌سازیم
انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان
دیدار سفیر جدید ایران در هند با عراقچی
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهور الجزایر
اعلام وصول سوالی درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیک از وزیر کار
دیدار رئیس‌جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان تهران اعلام شد
موافقت مجلس با تشکیل مرکز توسعه خدمات پردازشی و نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی
دیدار عراقچی با خانواده استاد دانشگاه ایرانی زندانی در ترکیه
قالیباف: توافق با تلگرام کذب است/ پلتفرم‌های خارجی باید مقررات ایران را بپذیرند
افشای ماهیت واقعی تمدن غرب خدمتی به بشریت است/ نظام سلطه در چالش‌های جدی نظری و عملی فرو رفته است
موافقت مجلس با اصلاح قانون حذف چهار صفر از پول رسمی
بررسی ایرادات شورای نگهبان به حذف چهار صفر از پول ملی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۱ آبان
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند