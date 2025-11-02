رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی از کاهش چشمگیر غریق در استان‌های ساحلی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی، درباره میزان آمار غریق در تابستان امسال نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: در تابستان امسال با تلاشی که حدود ۸۰۰ ناجی در استان گیلان، ۱۱۰۰ ناجی در مازندران و ۲۰۰ ناجی در خوزستان و سایر سواحل ساحلی داشتند، شاهد کاهش چشمگیر غریق در استان‌های ساحلی نسبت به سال‌های قبل بودیم. البته هنوز آمار دقیقی از میزان آمار غریق از سوی سازمان آمار در این خصوص به ما گزارش نشده است. 

او درباره میزان مرگ و میز ناشی از غرق شدگی در استان‌های ساحلی طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی از سواحل استان‌های گیلان و مازندران میزان مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته که این مساله می‌تواند به دلیل پرداخت به موقع حقوق ناجیان غریق و استقرارشان در نوار ساحلی و توجه بیشتر مردم به علائم هشدار دهنده و استفاده از نقاط ایمن برای شنا باشد. البته این آمار در سال ۱۴۰۳ نیز چشمگیر و میزان مرگ و میر ناشی از غرق شدگی کاهش محسوسی داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۴ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تعداد غرق شدگان نسبت به سال قبل کاهش چشمگیر داشته که آمار دقیق آن در آینده اعلام خواهد شد.

وی یکی از مشکلات ناجیان را عدم پرداخت معوقات آنها عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ما پرداخت معوقات ناجیان سواحل استان خوزستان و گیلان است که در این زمینه پیگیری‌های زیادی از سوی استانداری و سایر ارگان‌ها داشتیم تا با پرداخت معوقات بتوانیم زحمات آن‌ها را جبران کنیم.

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی همچنین از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نجات غریق در جزیره کیش خبر داد و افزود: در این رقابت‌ها ۳۱ تیم در بخش مردان و ۲۹ تیم بانوان حضور داشتند که بهترین‌ها به تیم‌های ملی دختران و پسران دعوت می‌شوند. نفرات دعوت شده بعد از غربالگری به مسابقات قهرمانی جهان آفریقای جنوبی اعزام خواهند شد. 

او همچنین از اعزام تیم نجات غریق و غواصی به مسابقات قهرمانی جهان در سال آینده خبر داد.

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی در پایان از راه اندازی مدارس استعدادیابی نجات غریق در سطح استان‌ها خبر داد و افزود: سعی داریم با راه‌اندازی مدارس استعدادیابی در جهت رشد و توسعه نجات غریق گام موثری برداریم و دسترسی آسانی را برای مردم جهت جذب به این رشته فراهم کنیم.

برچسب ها: رییس فدراسیون نجات غریق ، سواحل شمالی ، غرق شدگی
