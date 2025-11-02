امیر قلعه نویی در پیامی از زحمات برانکو ایوانکوویچ برای فوتبال ایران قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیامی را در صفحه شخصی اش به مناسبت خداحافظی برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس از دنیای مربیگری منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

نقطه گذاشتن به پایان داستان مربیگری سرنوشت همه ماست که در این عرصه کار می‌کنیم. برانکو عزیز به‌عنوان یک دوست و کسی که امروز در جایگاهی قرار دارد که روزی شما در آن فعالیت داشتید، باید از زحمات شما برای فوتبال ایران تشکر کنم.

شما مربی بودید که همیشه در رقابت هم اخلاق و دوستی را معنا کردید. برایتان بهترین‌ها رو آرزو میکنم.