رئیس مؤسسه ISC از انتشار نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ برای ششمین سال پیاپی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی علویان‌مهر گفت: گروه رتبه‌بندی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه‌بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه‌­های کشور و نیز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه‌بندی در کشور، در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار رتبه‌بندی دانشگاه­‌های جهان را بر اساس حوزه­های موضوعی به انجام رسانده است.

وی افزود: اولین نسخه این رتبه‌­بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای ششمین سال پیاپی این رتبه‌بندی را انجام داده است.

علویان‌مهر بیان کرد: در رتبه‌بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم‌بندی سلسله‌مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می‌گیرند. ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علوم‌انسانی و هنر است.

رئیس موسسه ISC در ادامه گفت: در رتبه‌بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌­های هدف به‌منظور رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌­هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه‌ساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.

وی افزود: دانشگاه­‌های اعلام شده در رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه‌بندی موضوعی ISC، بر اساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بین‌المللی و نوآوری انجام می­گیرد؛ که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول ۱ معیار‌ها و شاخص­های رتبه‌بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می‌­دهد.

جدول ۱ معیار‌ها و شاخص­های رتبه‌بندی موضوعی ISC را با ضرایب

حوزه‌های موضوعی کلان و رشته‌های آن در رتبه‌بندی موضوعی ISC در جدول ۲ قابل مشاهده است.

جدول ۲ حوزه‌های موضوعی کلان و رشته‌های آن در رتبه‌بندی موضوعی ISC

دانشگاه‌های اول تا پنجم جهان در حوزه‌های اصلی موضوعی در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳ دانشگاه‌های اول تا پنجم جهان در حوزه‌های اصلی موضوعی

حضور ۴۴ دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC

علویان‌مهر گفت: در رتبه­‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزه­‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده‌اند. حضور دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی موضوعی ISC در سال­‌های مختلف در جدول ۴ نشان‌داده‌شده است.

جدول ۴ حضور دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی موضوعی ISC در سال­‌های مختلف

به نقل از روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در روز یکشنبه ۱۱ آبان، جایگاه دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های اصلی رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- در جدول ۵ قابل مشاهده است.

دانشگاه‌هایی که رتبه‌بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبه‌بندی ISC است.

جدول ۵ جایگاه دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های اصلی رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ISC

برچسب ها: رتبه بندی ، پایش علم و فناوری ، جهان اسلام
خبرهای مرتبط
باقری لنکرانی:
شهید سید حسن نصرالله تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را دگرگون کرد
حمله اسرائیل به قطر؛ نقطه‌عطفی در افشای وابستگی و ناکارآمدی امنیتی کشورهای عربی
یادداشت وزیر امور خارجه در رسانه تونسی:
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران قهرمان آسیا شد
تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا
مبلغ جایزه نوبل علمی ایران امسال مشخص شد
افتتاح نمایشگاه «فر ایران»؛ گامی بزرگ در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری داخلی
یک غافلگیری علمی؛ ترمیم لایه اوزون، گرمایش جهانی را تشدید می‌کند
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
خطرات پنهانی که با فرا رسیدن فصل سرما در کمین شما هستند
«متحد و استوار، در برابر استکبار»؛ شعارِ ۱۳ آبانِ امسال
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
آخرین اخبار
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
شناسایی یک مرکز فعال در سمت نزدیک خورشید
تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا
یک غافلگیری علمی؛ ترمیم لایه اوزون، گرمایش جهانی را تشدید می‌کند
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران قهرمان آسیا شد
OpenAI ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران توسط ChatGPT را ممنوع کرد
خطرات پنهانی که با فرا رسیدن فصل سرما در کمین شما هستند
الزامات ماموریت‌های فضایی عمیق
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
شناسایی بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز با نیاز ویژه در طرح سنجش امسال
زنگ ۱۳ آبان در مدارس کشور نواخته می‌شود
رشد سالانه ۷۰ درصدی فروش محصولات نانویی
حمایت ۱۵۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری از ۸۰ محصول دانش‌بنیان
«متحد و استوار، در برابر استکبار»؛ شعارِ ۱۳ آبانِ امسال
افتتاح نمایشگاه «فر ایران»؛ گامی بزرگ در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری داخلی
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
مبلغ جایزه نوبل علمی ایران امسال مشخص شد
مجوزی برای تولید و واردات محصولات خوراکی موسوم به دودزا صادر نشده است
حمایت ۵۰۰ میلیون دلاری معاونت علمی از ساخت محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت
سنگ تمام عروس آسمان برای نورافشانی در چهارشنبه‌شب
ثبت بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو
امروز، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵
زیست‌بوم‌ دیجیتال؛ کلید رفع سردرگمی مردم در سامانه‌های متعدد