باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی علویانمهر گفت: گروه رتبهبندی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبهبندی ملی دانشگاه و پژوهشگاههای کشور و نیز رتبهبندی دانشگاههای جهان و دانشگاههای جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبهبندی در کشور، در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار رتبهبندی دانشگاههای جهان را بر اساس حوزههای موضوعی به انجام رسانده است.
وی افزود: اولین نسخه این رتبهبندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاههای جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای ششمین سال پیاپی این رتبهبندی را انجام داده است.
علویانمهر بیان کرد: در رتبهبندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیمبندی سلسلهمراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزههای موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار میگیرند. ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علومانسانی و هنر است.
رئیس موسسه ISC در ادامه گفت: در رتبهبندی موضوعی ISC، دانشگاههای هدف بهمنظور رتبهبندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاههایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سهساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.
وی افزود: دانشگاههای اعلام شده در رتبهبندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبهبندی موضوعی ISC، بر اساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بینالمللی و نوآوری انجام میگیرد؛ که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول ۱ معیارها و شاخصهای رتبهبندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش میدهد.
حوزههای موضوعی کلان و رشتههای آن در رتبهبندی موضوعی ISC در جدول ۲ قابل مشاهده است.
دانشگاههای اول تا پنجم جهان در حوزههای اصلی موضوعی در جدول ۳ نشان داده شده است.
حضور ۴۴ دانشگاه از ایران در رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC
علویانمهر گفت: در رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزههای مختلف موضوعی حائز رتبه شدهاند. حضور دانشگاهها در رتبهبندی موضوعی ISC در سالهای مختلف در جدول ۴ نشاندادهشده است.
به نقل از روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در روز یکشنبه ۱۱ آبان، جایگاه دانشگاههای ایران در حوزههای اصلی رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- در جدول ۵ قابل مشاهده است.
دانشگاههایی که رتبهبندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبهبندی ISC است.