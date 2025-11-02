باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح به همراه امیر سرتیپ الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر دریادار محمد موسوی معاون عملیات ارتش از بخشهای مختلف منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش بازدید و توان دفاعی و آمادگی رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در این بازدید ضمن دیدار با کارکنان این یگان و گرامیداشت یادوخاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه نیروی پدافندهوایی ارتش گفت: منطقه پدافند هوایی شمالغرب یکی از مناطق حساس و مهم پدافندی است و کارکنان این منطقه در دفاع مقدس ۱۲ روزه مخلصانه، شجاعانه و مقتدرانه در دفاع از فضای آسمان کشور ایستادند و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی افزودند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما