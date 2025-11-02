رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از پلمب چهار واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: در پی اعلام شبکه بهداشت و درمان مبنی بر فعالیت چهار واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز در شهر اهواز، ماموران اداره اماکن با هدف پیشگیری از عواقب فردی و اجتماعی سوء ناشی از فعالیت این گونه واحدها و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاغلان این حرفه، فعالیت این واحد را متوقف و این اماکن را مهر و موم کردند.

اپ افزود: شاغلان حاضر در این چهار واحد صنفی، بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم ارائه خدمات می‌کردند و ادامه فعالیت آن‌ها می‌توانست تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به دستگیری چهار متهم و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی و تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، تصریح کرد: از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: خوزستان ، خدمات پزشکی ، پلیس امنیت اقتصادی
