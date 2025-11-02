سخنگوی کرملین با تأکید بر حفظ صلح، خواستار خودداری از ایجاد درگیری تازه در کارائیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تنش‌ها در منطقه کارائیب و حمله نیرو‌های آمریکایی به قایق‌های ونزوئلا، خواستار خودداری طرف‌ها از ایجاد درگیری تازه در منطقه شد.

پسکوف گفت: «البته ما می‌خواهیم همه چیز در یک فضای صلح‌آمیز باقی بماند و درگیری‌های تازه‌ای در منطقه ایجاد نشود.»

خبرگزاری دولتی تاس، اظهارات پسکوف را پاسخی به گزارش هفته گذشته واشنگتن پست توصیف کرد. این گزارش مدعی شده بود که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از مسکو درخواست کمک نظامی با تأکید بر دفاع هوایی کرده است.

روسیه و ونزوئلا یک توافق‌نامه همکاری امضا کرده‌اند که هفته گذشته به اجرا درآمد، اما تا آنجا که مشخص است، شامل حمایت نظامی نمی‌شود.

پیش از این، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «ما به شدت استفاده از نیروی نظامی بیش از حد در اجرای عملیات ضد مواد مخدر را محکوم می‌کنیم. چنین اقداماتی نقض قوانین داخلی آمریکا و همچنین هنجار‌های حقوق بین‌الملل است». 

نیرو‌های آمریکایی چند هفته است که به قایق‌های متعلق به ونزوئلا حمله کرده و ادعا می‌کنند این قایق‌ها در قاچاق مواد مخدر کاربرد دارند. این حملات تاکنون منجر به هدف قرار گرفتن حداقل ۱۴ قایق و کشته شدن ۶۱ نفر شده است.

واشنگتن پست روز گذشته با استناد به محاسبات خود گزارش داد که ایالات متحده در حال افزایش حضور نظامی خود در سواحل ونزوئلا است و تعداد کل نیرو‌های آن به طور بالقوه به ۱۶ هزار نفر می‌رسد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، ونزوئلا ، دولت ترامپ
