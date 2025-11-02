باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، در متن پیام تسلیت محمدرضا عارف خطاب به سیدمصطفی تاج‌زاده آمده است: درگذشت حاج سیدمحمد تاج‌زاده برادر گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف گردید.

معاون اول رئیس جمهور افزود: فقدان عزیزی، چون برادر، ضایعه‌ای تلخ و دردناک است که تنها با تسلیم در برابر مشیت الهی و یاد نیکی‌های او قابل تسکین خواهد بود.

عارف عنوان کرد: این مصیبت را صمیمانه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر الهی مسالت دارم.