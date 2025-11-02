شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی آزاد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایجاد حس امنیت برای کارکنان، یکی از بهترین راه‌ها برای جذب و حفظ استعدادهاست و کارکنان هم در شرایطی که احساس آرامش و امنیت داشته باشند بهتر عمل می‌کنند؛ از سوی دیگر فراهم کردن امنیت شغلی از جمله دغدغه کارکنان دولت است و به کارکنان این امنیت را می‌دهد تا با آسودگی خاطر و آسودگی و امنیت به فعالیت خود ادامه دهند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که معلمان حق التدریس در انتظار تبدیل وضعیت خود هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار 

با سلام و احترام، به مسئولان و نمایندگان محترم؛ ضمن عرض تشکر از نگاه ویژه مسئولان و نمایندگان به آموزش و پرورش قدردان تصویب مصوبه تبدیل وضعیت ۲۶ هزار معلم خرید خدمات به قرارداد کار معین هستیم. خواهشمندیم با جدیت پیگیر تدوین و ابلاغ شیوه نامه حق‌التدریس آزاد توسط وزیر محترم آموزش و پرورش باشید تا شاهد تحقق این مهم و ارتقای وضعیت شغلی فرهنگیان باشیم. لطفا رسیدگی کنید.

برچسب ها: معلمان حق التدریسی ، سوژه خبری ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
چالشی به نام حق التدریس در معلمان حق التدریسی
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
معلمان حق التدریسی در انتظار تبدیل وضعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
کمبود امکانات رفاهی درد دل دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه شد
رنجش دانش آموزان روستای لله لو ورزقان از تحصیل در مدرسه قدیمی
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
رنجش گردشگران از تخلیه زباله‌های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا
قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
آخرین اخبار
نارضایتی سربازان ماهر از اختلال در سامانه سخا
درخواست معلمان حق التدریسی آزاد برای تبدیل وضعیت
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
کمبود امکانات رفاهی درد دل دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه شد
قابی خاطره انگیز از گرامیداشت روز در مدرسه شاهد افرازان قم
رنجش گردشگران از تخلیه زباله‌های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا
رنجش دانش آموزان روستای لله لو ورزقان از تحصیل در مدرسه قدیمی
دود کارخانه نفس اهالی گالیکش را تنگ کرد
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم پرداخت متناسب سازی معوقه