شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی آزاد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایجاد حس امنیت برای کارکنان، یکی از بهترین راه‌ها برای جذب و حفظ استعدادهاست و کارکنان هم در شرایطی که احساس آرامش و امنیت داشته باشند بهتر عمل می‌کنند؛ از سوی دیگر فراهم کردن امنیت شغلی از جمله دغدغه کارکنان دولت است و به کارکنان این امنیت را می‌دهد تا با آسودگی خاطر و آسودگی و امنیت به فعالیت خود ادامه دهند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که معلمان حق التدریس در انتظار تبدیل وضعیت خود هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، به مسئولان و نمایندگان محترم؛ ضمن عرض تشکر از نگاه ویژه مسئولان و نمایندگان به آموزش و پرورش قدردان تصویب مصوبه تبدیل وضعیت ۲۶ هزار معلم خرید خدمات به قرارداد کار معین هستیم. خواهشمندیم با جدیت پیگیر تدوین و ابلاغ شیوه نامه حق‌التدریس آزاد توسط وزیر محترم آموزش و پرورش باشید تا شاهد تحقق این مهم و ارتقای وضعیت شغلی فرهنگیان باشیم. لطفا رسیدگی کنید.