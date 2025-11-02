باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، امیر سرتیپ نوذر نعمتی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح که در ستاد فرماندهی نزاجا انجام شد، با اشاره به هماهنگی و همدلی ارتش و سپاه پاسداران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دفاع از ایران اسلامی اظهار کرد: با درایت، بصیرت، هوشیاری و تدابیر داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، هماهنگ‌ترین و منسجم‌ترین عملیات‌ها بین ارتش و سپاه در مقابله با رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رخ داده است.

وی ادامه داد: دشمن با تمام قوا به میدان آمده بود، امّا هوشیاری و درایت بالای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در هدایت مستقیم جنگ و آمادگی بالای نیروهای مسلح و اتحاد ملت غیور جمهوری اسلامی موجب شد تا تمامی نقشه‌های شوم دشمن یکی پس از دیگری خنثی شود. در مقطع کنونی دشمن اگر بداند که می‌تواند به اهداف تعیین شده خود در ایران برسد، قطعاً بار دیگر گزینه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد اما دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به این باور رسیده‌اند که گزینه نظامی به هیچ عنوان نمی‌تواند ملت بزرگ ایران را هراسان کند.

جانشین فرمانده نزاجا به استقرار یگان‌های متحرک هجومی و واکنش سریع نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور اشاره و بیان کرد: نیروی زمینی ارتش نقش مؤثر و مطلوبی در تأمین امنیت پایدار مرزی دارد، پروژه انسداد مرز در مرزهای شرقی کشور در حال انجام و برابر برنامه پیش‌بینی شده در حال اجرا است.

سرتیپ نعمتی با اشاره به آخرین وضعیت یگان‌های پدافندی و پهپادی نیز تاکید کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یگان‌های پدافندی با سامانه‌های مجید و انواع توپ‌ها و همچنین یگان پهپادی با شلیک پهپادهای انهدامی آرش در کنار دیگر نیروهای مسلح نقش‌آفرینی کردند. به طور کلی سامانه‌های پدافندی، پهپادی، جنگ‌های الکترونیک و دیگر رسته‌های نزاجا در جنگ ۱۲ روزه امتحان خود را به خوبی پس دادند و باید گفت که ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حوزه رزم زمینی، به دستاوردهای مطلوبی در مقابله با دشمن دست یافته‌ایم.

وی با بیان اینکه اگر دشمن بار دیگر اشتباه راهبردی خود را تکرار کند، با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد و تاوان سنگین‌تری خواهد پرداخت، گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با یک طرح بسیار کامل و تمرین شده تجاوز خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد اما از تدابیر، رهنمودها و بصیرت فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در هدایت جنگ و آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی و اتحاد مردم عزیز و همیشه در صحنه غافل بود و در نهایت از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود بازماند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در خاتمه به مقوله خودکفایی در تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نزاجا اشاره و تصریح کرد: سازمان تحقیقات و جهاد خوکفایی، مرکز بهینه‌سازی و تولید شهید زرهرن با همکاری صنعت دفاعی کشور تمامی تجهیزات، تسلیحات و قطعات مورد نیاز را طراحی و تولید کرده و به چرخه دفاعی و رزمی نزاجا ملحق می‌کنند.