رقابت‌های جام‌جهانی الجزایر در شرایطی آغاز خواهد شد که حضور علی پاکدامن در این رویداد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر کشورمان جهت حضور در جام‌جهانی الجزایر در شرایطی آخرین روز خود را سپری کرد که علی پاکدامن با مصدومیت مواجه شد تا حضور این چهره شاخص تیم ملی در الجزایر با، اما و اگر‌ها همراه باشد.

در این تیم که هدایت آن بر عهده محمد رهبری است تا این لحظه حضور محمد فتوحی، طا‌ها کارگرپور، نیما زاهدی و نیما آقایی قطعی شده، اما وضعیت علی‌پاکدامن فردا نهایی خواهد شد، هرچند با توجه به نزدیک بودن رقابت‌های کشور‌های اسلامی به نظر می‌رسد فدراسیون این سابرست باتجربه را برای این رویداد حفظ کند.

رقابت‌های جام‌جهانی الجزایر از ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه در شرایطی برگزار می‌شود که تیم ملی سابر ایران خود را برای حضور در این رویداد آماه می‌کند. ساشا بیکوف (کمک مربی) این تیم را در سفر به الجزایر همراهی خواهد کرد.

برچسب ها: رقابت های جام جهانی ، تیم ملی شمشیربازی
خبرهای مرتبط
سرنوشت شمشیربازی ایران در دست روس‌ها
جدیدترین رنکینگ جهانی شمشیربازان اعلام شد
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد
دو عنوان قهرمانی طباطبایی در گرندپری فرانسه
کارزاری با امضا‌های مشکوک؛ جعل امضا برای برکناری رئیس ژیمناستیک!
استقلال پس از فیفادی هجومی‌تر می‌شود
فرصت دوباره برای قلی‌زاده در مصاف استقلال با الوحدات اردن
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازی‌ها شدند
اسکوچیچ: برابر الشرطه بازی سختی خواهیم داشت
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
آخرین اخبار
داور سنگاپوری، قاضی مسابقه الوحدات و استقلال
بازگشت سینر به صدر رنکینگ با قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
وضعیت صدور ویزای فوتبالی‌ها برای آمریکا/ ابهام مدرک تحصیلی رییس فدراسیون بدنسازی
صعود شطرنجبازان ایران به دور دوم جام جهانی
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ مدال نقره میکس تیمی تپانچه به ایران رسید
کاراته ایران نایب قهرمان مسابقات بین‌المللی روسیه شد
پیروزی نفس‌گیر اینتر در ثانیه‌های پایانی؛ دشت سه امتیاز در خارج از خانه
ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در الجزایر مشخص شد؛ حضور پاکدامن در هاله‌ای از ابهام
قدردانی قلعه نویی از برانکو برای زحماتش در فوتبال ایران + عکس
کاهش چشمگیر غرق شدگان در استان‌های ساحلی
ویتور پریرا از ولورهمپتون اخراج شد
کارزاری با امضا‌های مشکوک؛ جعل امضا برای برکناری رئیس ژیمناستیک!
حدادی: مهم‌ترین هدف پرسپولیس جلب اعتماد هواداران است
فرصت دوباره برای قلی‌زاده در مصاف استقلال با الوحدات اردن
استقلال پس از فیفادی هجومی‌تر می‌شود
داوران مالزیایی بازی سپاهان و آخال را قضاوت می‌کنند
اسکوچیچ: برابر الشرطه بازی سختی خواهیم داشت
از انتقاد شمسایی از میزبانی عربستان تا اتفاقی جدید در داوری + فیلم
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مرحوم سعادتمند
دو عنوان قهرمانی طباطبایی در گرندپری فرانسه
طارمی در تعقیب ال‌کعبی؛ رقابت داغ گلزنان سوپر لیگ یونان
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس شد
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان وارد دهکده بازی‌ها شدند
ثبت نام نهایی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کاهش سهمیه وزنه‌برداری
شکست اینترمیامی در شب گلزنی مسی/ کار شاگردان ماسکرانو به بازی سوم کشیده شد
لیورپول ۲ - ۰ استون ویلا/ پایان کابوس اشلوت
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
تاتنهام ۰ - ۱ چلسی/ آبی‌ها فاتح داربی لندن+ فیلم
‌می‌توانیم رنکینگ خوبی در مسابقات جهانی برای ایران به دست آوریم
کرمونزه ۱ - ۲ یوونتوس/ شروع شیرین اسپالتی روی نیمکت بانوی پیر