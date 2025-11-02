معاون سیاسی و اجتماعی استانداری از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان خبر داد و گفت این برنامه‌ها با مشارکت دانش‌آموزان و مردم برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ شهرکی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری با اشاره به اهمیت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در همه شهرها، بخش‌ها و روستا‌های استان برگزار می‌شود و تلاش شده تا برنامه‌ها با حضور پررنگ مردم و دانش‌آموزان سامان یابد.

وی با تاکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در این مناسبت افزود: دانش‌آموزان و مردم گرداننده اصلی مراسم هستند و تلاش شده فضای مشارکت واقعی فراهم شود. 

معاون استاندار با بیان اینکه محور جهاد تبیین و ترویج ارزش‌های انقلابی در این مناسبت نیز از روز‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته و توسط نهاد‌های فرهنگی، دانشگاهی و ادارات دنبال می‌شود؛ ابراز امیدواری کرد: برگزاری این تجمع‌ها در ۱۳ آبان همسو با سراسر کشور، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم استان را به نمایش بگذارد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: راهپیمایی 13آبان ، استانداری
خبرهای مرتبط
حضور گسترده مردم قم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان +تصاویر
معاون استاندار سیستان و بلوچستان:
حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
راهپیمایی ۱۳ آبان در ۵۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
آخرین اخبار
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان