شهرکی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری با اشاره به اهمیت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در همه شهرها، بخش‌ها و روستا‌های استان برگزار می‌شود و تلاش شده تا برنامه‌ها با حضور پررنگ مردم و دانش‌آموزان سامان یابد.

وی با تاکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در این مناسبت افزود: دانش‌آموزان و مردم گرداننده اصلی مراسم هستند و تلاش شده فضای مشارکت واقعی فراهم شود.

معاون استاندار با بیان اینکه محور جهاد تبیین و ترویج ارزش‌های انقلابی در این مناسبت نیز از روز‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته و توسط نهاد‌های فرهنگی، دانشگاهی و ادارات دنبال می‌شود؛ ابراز امیدواری کرد: برگزاری این تجمع‌ها در ۱۳ آبان همسو با سراسر کشور، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم استان را به نمایش بگذارد.

