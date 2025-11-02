باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دهم رقابت‌های سری‌آ ایتالیا از ساعت ۱۵ هلاس ورونا در ورزشگاه خانگی خود برابر اینترمیلان قرار گرفت.

دقیقه ۱۶، پیوتر زیلنسکی روی پاس هاکان چالهان اوغلو موفق شد گل نخست بازی را وارد دروازه ورونا کند تا نراتزوری پیش باشد. در دقیقه ۴۰، ناسیمنتو جیووانه روی پاس گیفت اوربان، دروازه‌بان سومر را باز کرد تا بازی یک بر یک شود.

درحالی که به نظر می‌رسید بازی با نتیجه یک بر یک به اتمام برسد، مارتین فرسه در واپسین ثانیه‌های بازی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا نراتزوری در یک بازی مهم خارج از خانه و با برتری ۲ بر یک، سه امتیاز را از آن خود کند.

اینتر با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و موقتا در رده دوم جدول سری‌آ قرار گرفت. در حساس‌ترین بازی این هفته از ساعت ۲۳:۱۵، تیم‌های آث‌میلان و رم که به ترتیب در رده چهارم و سوم قرار دارند در ورزشگاه سن‌سیرو به مصاف یکدیگر می‌روند.