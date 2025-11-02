نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی جنبش انصارالله یمن را تهدید بزرگی با توان موشکی بالا خواند و گفت این جنبش به نابودی اسرائیل متعهد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهارات جدید خود به جنبش انصارالله یمن اشاره کرد و ضمن اعتراف به قدرت نظامی آن‌ها، گفت: «حوثی‌ها گروه کوچکی نیستند، بلکه تهدید بسیار بزرگی هستند که توانایی تولید موشک‌های بالستیک و سایر سلاح‌های خود را دارند». 

نتانیاهو در ادامه گفت که جنبش انصارالله به «طرح نابودی اسرائیل» متعهد است. 

او در ادامه به حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت که این جنبش تلاش کرده تا خود را «بازسازی کند و بهبود ببخشد». نتانیاهو مدعی شد: «ما از دولت لبنان انتظار داریم به آنچه متعهد شده یعنی خلع سلاح حزب‌الله عمل کند». 

پیش از این، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله گفته بود که یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است. او در سخنرانی خود در اواخر مهرماه و به مناسبت شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: «به لطف خدا، یمن اولین کشور در میان تمام کشور‌های عربی در تولید تسلیحات و صنعت نظامی است. کشور ما در صنعت نظامی از کلاشینکف و گلوله‌های توپخانه تا پهپاد‌ها و موشک‌ها را تولید می‌کند. تولید موشک در کشور ما در مسیر توسعه مداوم است و دستاورد بزرگی در زمینه پهپاد‌ها وجود دارد».

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: انصارالله یمن ، بنیامین نتانیاهو ، حزب الله
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
انصارالله شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خود را تائید کرد
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خواستم اسم هر حیوانی در وصف این حرامزاده ببرم، دیدم توهین به حیوانات است...
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بزرگواران اسم این نتانیاهو نیست بهتر و پسندیده تر است بگوئیم نتانیابـــــــــــو
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تروریست کثیف، مرگ بر تو و شهرک نشین های اسراییلی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بازهم سرش می خارد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مگه تهدیدی بدتر از اسرائیل هم داریم کشتار انسان های
بی دفاع
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
یمن را باید تقویت کرد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حروم زاده
کارت تمومه
۱
۵
پاسخ دادن
