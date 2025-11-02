باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهارات جدید خود به جنبش انصارالله یمن اشاره کرد و ضمن اعتراف به قدرت نظامی آن‌ها، گفت: «حوثی‌ها گروه کوچکی نیستند، بلکه تهدید بسیار بزرگی هستند که توانایی تولید موشک‌های بالستیک و سایر سلاح‌های خود را دارند».

نتانیاهو در ادامه گفت که جنبش انصارالله به «طرح نابودی اسرائیل» متعهد است.

او در ادامه به حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت که این جنبش تلاش کرده تا خود را «بازسازی کند و بهبود ببخشد». نتانیاهو مدعی شد: «ما از دولت لبنان انتظار داریم به آنچه متعهد شده یعنی خلع سلاح حزب‌الله عمل کند».

پیش از این، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله گفته بود که یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است. او در سخنرانی خود در اواخر مهرماه و به مناسبت شهادت رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: «به لطف خدا، یمن اولین کشور در میان تمام کشور‌های عربی در تولید تسلیحات و صنعت نظامی است. کشور ما در صنعت نظامی از کلاشینکف و گلوله‌های توپخانه تا پهپاد‌ها و موشک‌ها را تولید می‌کند. تولید موشک در کشور ما در مسیر توسعه مداوم است و دستاورد بزرگی در زمینه پهپاد‌ها وجود دارد».

منبع: فایننشال تایمز