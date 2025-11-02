باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن شیرزایی» مدیر بنیاد مسکن شهرستان زابل گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان نیمروز با هدف بهبود کیفیت دسترسی و ارتقای سطح زیست‌پذیری روستاها، زیرسازی و آسفالت شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون این عملیات در ۱۷ روستا به اجرا درآمده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری، ۲۱ روستا در سطح شهرستان نیمروز تحت پوشش اجرای پروژه‌های آسفالت معابر قرار خواهند گرفت.

شیرزایی نقش و همراهی دهیاران را در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر دانست و گفت: تلاش دهیاران در آماده‌سازی مسیرها، تأمین زیرساخت‌های اولیه و هماهنگی با بنیاد مسکن، نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی داشته است.

منبع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان