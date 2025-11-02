بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان نیمروز از ابتدای سال جاری تا کنون با هدف بهبود کیفیت دسترسی و ارتقای سطح زیست‌پذیری روستاها، زیرسازی و آسفالت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن شیرزایی» مدیر بنیاد مسکن شهرستان زابل  گفت: از ابتدای امسال  تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان نیمروز با هدف بهبود کیفیت دسترسی و ارتقای سطح زیست‌پذیری روستاها، زیرسازی و آسفالت شده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون این عملیات در ۱۷ روستا به اجرا درآمده است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری، ۲۱ روستا در سطح شهرستان نیمروز تحت پوشش اجرای پروژه‌های آسفالت معابر قرار خواهند گرفت.

 

شیرزایی نقش و همراهی دهیاران را در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر دانست و گفت: تلاش دهیاران در آماده‌سازی مسیرها، تأمین زیرساخت‌های اولیه و هماهنگی با بنیاد مسکن، نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی داشته است.

منبع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: آسفالت معابر ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
اجرای طرح نهضت معابر روستایی در۱۱۳ روستای خراسان جنوبی
تکمیل پروژه‌های بنیاد مسکن در روستا‌های کرمان و راور
بهسازی معابر روستایی در لامرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان
کشف بزرگ‌ترین مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در جنوب شرق کشور
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
آخرین اخبار
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان از روند اجرای باند دوم محور ایرانشهر-نیکشهر
اجرای ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی نیمروز
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در ۵۸ نقطه استان با محوریت دانش‌آموزان
معدوم‌سازی ۷۲۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در زاهدان
کشف بزرگ‌ترین مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در جنوب شرق کشور
کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر بنزین قاچاق توسط ماموران گمرک مرزی میلک
شهادت یکی از نیرو‌های مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان
شهادت ۲ تن از بسیجیان بومی طرح امنیت در محور خاش به زاهدان
۲۲۳ دستگاه ماینر غیر مجاز در زاهدان کشف شد