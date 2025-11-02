همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز»، از نماهنگ «مادر» با صدای گرشا رضایی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، از قطعه «مادر» با صدای گرشا رضایی و ترانه‌ای از یاحا کاشانی رونمایی شد.

وطن همچون مادر است و حس بازگشت به وطن، چیزی کم از لذت بازگشت به آغوش مادر ندارد؛ انیمیشن سینمایی «یوز» روایتی تماشایی از همین احساس است.

پیش از این، قطعه «ایران» که در اثر به کار گرفته شده است، رونمایی شد و با استقبال مخاطبان همراه بود.

دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیم‌کننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، تاکنون ۴۵ میلیارد تومان فروش داشته و نزدیک به ۷۰۰ هزار مخاطب را به سینما کشانده است.

ساخت نماهنگ برعهده مهدی اولادوطن بوده و پخش این اثر برعهده بهمن سبز است.

منبع: روابط عمومی پروژه