همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز»، از نماهنگ «مادر» با صدای گرشا رضایی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ادامه اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، از قطعه «مادر» با صدای گرشا رضایی و ترانه‌ای از یاحا کاشانی رونمایی شد. 

وطن همچون مادر است و حس بازگشت به وطن، چیزی کم از لذت بازگشت به آغوش مادر ندارد؛ انیمیشن سینمایی «یوز» روایتی تماشایی از همین احساس است.

پیش از این، قطعه «ایران» که در اثر به کار گرفته شده است، رونمایی شد و با استقبال مخاطبان همراه بود.

دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیم‌کننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، تاکنون ۴۵ میلیارد تومان فروش داشته و نزدیک به ۷۰۰ هزار مخاطب را به سینما کشانده است. 

ساخت نماهنگ برعهده مهدی اولادوطن بوده و پخش این اثر برعهده بهمن سبز است.

منبع: روابط عمومی پروژه

برچسب ها: انیمیشن ایرانی ، انیمیشن سینمایی
خبرهای مرتبط
فهرست کامل فیلم‌های جشنواره تالین با سینماگران ایرانی اعلام شد
اعلام اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»
به مناسبت روز جهانی انیمیشن؛
«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سجاد محمدی در نماهنگ جدیدش کاخ سفید را حسینیه کرد
روایت چند پرونده پیچیده پلیسی در «الگوریتم»
دیدگاه قابل تامل یک دانش‌آموز نخبه درباره وطن + فیلم
اکران «قرمز یواش» و «شاه نقش» از ۱۴ آبان
فرهنگستان زبان فارسی: به جای کاتر، تیزبُر بگویید
خراسان جنوبی؛ صحنه همدلی ایرانی
اسماعیل خلج و اصغر سمسارزاده در «دوستان با محبت» حمید جبلی
«شهری در دور دست» تماشایی می‌شود
اعلام اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»
پخش زنده دیدار حساس میلان و رم از شبکه سه
آخرین اخبار
تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران ۴۵ میلیاردی شد
پخش ۲ فیلم «شیلات» و «یتیم خانه ایران»
جایزه اصلی جشنواره وایادولید به ۲ فیلم رسید
پیش‌نشست‌های جشنواره شعر ترکی رضوی در ترکیه برگزار می‌شود
اسماعیل خلج و اصغر سمسارزاده در «دوستان با محبت» حمید جبلی
پخش زنده دیدار حساس میلان و رم از شبکه سه
اکران «قرمز یواش» و «شاه نقش» از ۱۴ آبان
کتاب «من خبرنگارم» منتشر شد
سجاد محمدی در نماهنگ جدیدش کاخ سفید را حسینیه کرد
«امشب»؛ شب‌نشینی فرهنگی و هنری شبکه یک با چهره‌های ادبی و هنری ایران
شبکه امید با پخش انیمیشن‌های ضد استکباری به استقبال ۱۳ آبان می‌رود
اعلام اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»
دیدگاه قابل تامل یک دانش‌آموز نخبه درباره وطن + فیلم
روایت چند پرونده پیچیده پلیسی در «الگوریتم»
روایت حماسه رئیسعلی دلواری در نمایش رادیویی «زائر محمد»
«شهری در دور دست» تماشایی می‌شود
فرهنگستان زبان فارسی: به جای کاتر، تیزبُر بگویید
خراسان جنوبی؛ صحنه همدلی ایرانی
ساره رشیدی: خنداندن نباید به قیمت رنج کسی تمام شود
نگاهی متفاوت به داعش در سریال جدید راما قویدل «بیگانگان»