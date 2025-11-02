معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهر‌ها ۴۵۰۰ و در روستا‌ها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود علویان‌صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از اجرای مدل تعرفه پلکانی آب در قالب برنامه هفتم خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مشترکان کم‌مصرف و بازدارندگی برای پرمصرف‌ها اجرا می‌شود. 

او اعلام کرد میانگین قبض آب مشترکان کم‌مصرف کمتر از ۲۰ هزار تومان است و ۳۴ درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند. الگوی مصرف خانوار تهرانی ۱۲ مترمکعب و رقم قبض آن ۵۱ هزار تومان تعیین شده است.

علویان‌صدر افزود: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهر‌ها ۴۵۰۰ و در روستا‌ها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قیمت آب ، قبض آب ، قطعی آب
خبرهای مرتبط
قطعی آب شبانه در محله شاهین شمالی صدای پایتخت نشینان را درآورد
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
رنجش اهالی روستای مله کبود شهرستان دالاهو از قطعی طوانی بودن آب + فیلم
افت شدید فشار و قطعی آب در خیابان توحید قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دوره کم بارشی حداقل تا پایان آبان ادامه دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
قیمت هرشانه تخم مرغ فله به ۲۵۰ هزارتومان رسید
انجام ۱۰۰ میلیون استعلام از طریق سامانه املاک و اسکان/ رشد ۸۵ درصدی خود اظهاری
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
در بازار مرغ چه می‌گذرد؟
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
حراج شمش طلای مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
ماجرای نوسانات مجدد قیمت محصولات پروتئینی در بازار چیست؟
آخرین اخبار
جمع آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا سال ۱۴۰۷
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها
اتخاذ تصمیمات ویژه برای مدیریت بحران آب شرب تهران
صادرات کالا‌های غیرنفتی به ارزش ۲۰۷۸ میلیون دلار رسید
برگزار بیش از ۱۱۸۰ مجمع بازار سرمایه به شکل الکترونیکی طی هفت ماه نخست سال
حراج شمش طلای مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
ذخایر نیروگاهی به پرشدگی ۹۵ درصدی رسیده است+ فیلم