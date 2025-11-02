باشگاه خبرنگاران جوان _ حمزه امیریان در جریان این بازدید ضمن بررسی مراحل مختلف اجرای پروژه گفت: طول کل محور ایرانشهر – نیکشهر ۱۷۰ کیلومتر است و در این دوره از مدیریت عملیات احداث ۱۰۶ کیلومتر از باند دوم این محور در قالب ۷ قطعه آغاز شده و هم‌ اکنون با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت احداث باند دوم محور مذکور افزود: مطالعات مربوط به بخش باقیمانده در محدوده تنگ سرحه به‌ دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه توسط مهندسان مشاور اداره کل در دست انجام است و پس از نهایی‌ شدن این مرحله اجرای پروژه با انسجام و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) همچنین بر لزوم تسریع عملیات اجرایی تاکید کرد و گفت: محور ایرانشهر – نیکشهر به‌ عنوان بخشی از کریدور شمال – جنوب استان نقش مهمی در افزایش ایمنی، بهبود ارتباطات جاده‌ای و توسعه اقتصادی جنوب استان سیستان و بلوچستان دارد.

منبع راه و شهرسازی جنوب استان