باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - منطقه شکار ممنوع «کوه قلات و تنگ سرخ» پس از سال‌ها پیگیری مستمر جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی، با تصویب شورای عالی محیط زیست کشور، به «منطقه حفاظت‌شده تنگ سرخ» ارتقاء پیدا کرد. این منطقه با وسعت ۱۱ هزار و ۳۳۰ هکتار از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی استان فارس بوده و در شمال غرب شیراز واقع شده است.

لیلا تاج گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، در آیین رونمایی از تابلو منطقه حفاظت‌شده، این موفقیت را دستاوردی مردمی دانست و اظهار کرد: ارتقای این منطقه از شکار ممنوع به منطقه حفاظت‌شده تنها یک تصمیم اداری نبود، بلکه نشانه‌ای از رشد فرهنگی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی در میان مردم است.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ با درخواست‌های مکرر جوامع محلی و سمن‌ها، بررسی‌های کارشناسی و زیست‌محیطی آغاز شد و با همراهی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تصویب شورای عالی محیط زیست کشور، این دستاورد بزرگ تحقق یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با بیان اینکه این منطقه محدوده‌ای حیاتی برای تأمین آب، تنظیم هوای شیراز و حفظ تنوع زیستی است، افزود: حفاظت مشارکتی اساس پایداری محیط زیست است و بدون حضور مردم هیچ حفاظتی ماندگار نخواهد بود. مردم با آگاهی و عشق به طبیعت، بهترین یاران ما در جلوگیری از تخریب و تصرف این عرصه ملی هستند.

تاج گردون، با قدردانی از دستگاه قضایی، منابع طبیعی و فرمانداری شیراز، تأکید کرد: حفاظت از طبیعت، تعهدی مشترک میان دولت و مردم است. آینده سبز شیراز و ایران در گرو اتحاد، آگاهی و مسئولیت‌پذیری همه ماست.

اکبری، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز گفت: منطقه کوه قلات و تنگ سرخ نماد هم‌افزایی میان مردم، نهاد‌های حاکمیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

او با بیان اینکه وقتی سمن‌ها و جوامع محلی با احساس مسئولیت و آگاهی در کنار قانون می‌ایستند، نتایج ارزشمندی حاصل می‌شود، تصریح کرد: سال‌ها تلاش بی‌وقفه سمن‌ها و حمایت دستگاه قضایی و محیط زیست امروز به ثمر نشسته است.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: تشکل‌های مردم نهادی که با انگیزه محیط زیستی و بدون وابستگی اداری برای حفاظت از طبیعت ایستادگی کردند، نشان دادند که مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند قانون را زنده کند. همین پشتکار و ایستادگی موجب شد ما نیز به‌عنوان دستگاه قضایی، با انگیزه‌ای مضاعف در کنار آنان قرار بگیریم.

اکبری با بیان اینکه طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها از نیروی انتظامی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و محیط زیست گرفته تا نهاد‌های مردمی و سمن‌ها، باید خود را در برابر طبیعت مسئول بدانند. حاصل تلاش جمعی ما ارتقای سطح حفاظتی این منطقه بوده که گامی ارزشمند در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور است.

سلطانی‌فر، معاون دادستان عمومی و انقلاب فارس، نیز در این مراسم با بیان اینکه ارتقای کوه قلات و تنگ سرخ نتیجه سال‌ها همکاری بین دستگاه قضایی، محیط زیست و مردم محلی است، اظهار کرد: این مشارکت ثابت کرد که اجرای قانون زمانی به نتیجه می‌رسد که مردم همراه آن باشند.

او افزود: در سال‌های اخیر خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و تصرفات غیرمجاز، فشار زیادی بر محیط زیست وارد کرده است و در چنین شرایطی حفاظت از مناطقی، چون تنگ سرخ اهمیت ملی دارد؛ چراکه این منطقه بخش مهمی از کریدور هوای پاک شیراز و تأمین‌کننده آب دشت شیراز و تالاب مهارلو است.

سلطانی‌فر تصریح کرد: دستگاه قضایی با جدیت با تخلفات معدنی در محدوده این منطقه برخورد کرده و مصوبات لازم در شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای صیانت از این عرصه به تصویب رسیده است. امروز همه دستگاه‌ها موظف‌اند در حفاظت از این سرمایه ملی مسئولانه عمل کنند.

بینازاده، دبیر انجمن سبزاندیشان قلات سرخ زاگرس، نیز ضمن ابراز خرسندی از تحقق یکی از آرزو‌های دیرینه فعالان محیط زیست، گفت: ارتقای این منطقه نقطه پایان نیست، آغاز فصلی تازه از مسئولیت‌پذیری ماست.

او با بیان اینکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، برای احیای گونه‌های در معرض خطر و حفظ تعادل طبیعی منطقه تلاش کنیم، ادامه داد: طبیعت ایران، میراث مشترک همه ماست و حفاظت از آن باید به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود.

بینازاده، گفت: جوامع محلی بدون هیچ چشم داشتی در سال‌های گذشته در خط مقدم حفاظت از منطقه ایستادند. این حس تعلق خاطر مردم، سرمایه‌ای بی‌بدیل است که باید تقویت شود. هر درخت و چشمه در این منطقه بخشی از هویت سرزمین ماست.